ŠOKANTNA VIJEST /

Mlada nogometašica (15) preminula na utakmici

Mlada nogometašica (15) preminula na utakmici
Foto: Milovan Radmanovac/Alamy/Profimedia

Mlada vratarka preminula na utakmici. Javnost o šoku

9.3.2026.
12:45
Sportski.net
Milovan Radmanovac/Alamy/Profimedia
Mlada engleska nogometašica (15) preminula je na utakmici svog Oxford Uniteda protiv Fulhama.

Petnaestogodišnjakinja se srušila na terenu u utakmici mlađih kategorija ženskih ekipa između Oxford Uniteda i Fulhama. Iako je medicinsko osoblje obaju klubova brzo reagiralo tinejdžerici, nažalost, nije bilo spasa. 

"S velikom tugom objavljujemo da je preminula 15-godišnja igračica Akademije, A. A."

Nogometašica se jučer poslijepodne srušila tijekom utakmice protiv Fulhama u klupskom trening-centru u Horspathu. Misli i iskrena sućut svih u Oxford Unitedu upućene su obitelji, prijateljima, suigračicama i trenerima. 

Željeli bismo zabilježiti našu zahvalnost medicinskom osoblju Oxford Uniteda i Fulhama, kao i hitnim službama, na njihovim naporima. Klub će pružiti podršku obitelji, kao i igračima, trenerima i djelatnicima pogođenima ovim tragičnim događajem.

Molimo da se u ovom iznimno teškom trenutku poštuje privatnost obitelji," napisao je njen Oxford nakon tragedije.

