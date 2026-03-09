Mlada nogometašica (15) preminula na utakmici

Mlada engleska nogometašica (15) preminula je na utakmici svog Oxford Uniteda protiv Fulhama.

Petnaestogodišnjakinja se srušila na terenu u utakmici mlađih kategorija ženskih ekipa između Oxford Uniteda i Fulhama. Iako je medicinsko osoblje obaju klubova brzo reagiralo tinejdžerici, nažalost, nije bilo spasa.

"S velikom tugom objavljujemo da je preminula 15-godišnja igračica Akademije, A. A."

Nogometašica se jučer poslijepodne srušila tijekom utakmice protiv Fulhama u klupskom trening-centru u Horspathu. Misli i iskrena sućut svih u Oxford Unitedu upućene su obitelji, prijateljima, suigračicama i trenerima.

Željeli bismo zabilježiti našu zahvalnost medicinskom osoblju Oxford Uniteda i Fulhama, kao i hitnim službama, na njihovim naporima. Klub će pružiti podršku obitelji, kao i igračima, trenerima i djelatnicima pogođenima ovim tragičnim događajem.

Molimo da se u ovom iznimno teškom trenutku poštuje privatnost obitelji," napisao je njen Oxford nakon tragedije.

