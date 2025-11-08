Tuga u američkom sportu: Preminula mlada sportašica (21)

Sveučilište Washington potvrdio je da je Mia Hamant, vratarica ženskog nogometnog tima i jedna od najperspektivnijih mladih sportašica u Sjedinjenim Državama, preminula u 21. godini života nakon borbe s rakom bubrega.

Kao junior predvodila je Washington Huskiese do polufinala Big Ten turnira, istaknuvši se kao jedan od najboljih vratara sezone 2024. S prosjekom od 0.66 primljenih golova po utakmici, ostvarila je treći najbolji rezultat u povijesti kluba.

Nažalost, zbog teške dijagnoze, bila je prisiljena propustiti svoju završnu sezonu. Trenerica Nicole Van Dyke oprostila se od svoje učenice dirljivim riječima:

“Mia je bila srce našeg programa, osoba koja je svojom radošću, hrabrošću i dobrotom podizala sve oko sebe.

Čak i u najtežim trenucima pokazivala je nepokolebljiv duh koji je inspirirao suigračice i trenere svakoga dana.

Učinila nas je boljim ljudima, a njezin će utjecaj zauvijek živjeti u ovom programu i u našim životima.”

Dijagnozu stadija 4 karcinoma bubrega Mia je dobila u travnju ove godine. Odmah je započela kemoterapiju, uz podršku cijelog sportskog odjela sveučilišta, ali i šire zajednice.Samo dva tjedna prije smrti, prisustvovala je nogometnoj utakmici Washington Huskiesa, gdje je imala čast zazvoniti sirenu na stadionu Husky.

Samo nekoliko dana prije njezine smrti, Big Ten konferencija dodijelila joj je nagradu za sportsku etiku i fair play (Sportsmanship Award) za 2025. godinu priznanje koje se dodjeljuje sportašima koji nadahnjuju svojim karakterom, duhom i primjerom.

Od nje se oprostio i sportski direktor Pat Chun:

“Univerzitet Washington oplakuje gubitak Mie Hamant, čija su snaga, ljubaznost i duh dotaknuli svakoga tko ju je poznavao.”

