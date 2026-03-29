Vodio ekipu prije samo tri dana: Legendarni trener hospitaliziran, kolabirao prije treninga

Rumunjski izbornik Mircea Lucescu hospitaliziran je nakon što mu je pozlilo tijekom sastanka prije treninga, što ga je isključilo iz putovanja u Slovačku na prijateljsku utakmicu, objavio je u nedjelju Rumunjski nogometni savez (FRF).

Osamdesetogodišnjaku, bivšem rumunjskom reprezentativcu koji je prethodno vodio Inter, Galatasaray, Šahtar i Tursku, prvu pomoć pružilo je medicinsko osoblje reprezentacije prije nego što su ga ekipe hitne pomoći stabilizirale, priopćio je FRF.

"Trenutno je stanje izbornika stabilno. Međutim, prema važećim medicinskim protokolima i kako bi se uklonio svaki rizik, Mircea Lucescu prevezen je u bolnicu... radi temeljitih pretraga i specijaliziranog praćenja", dodao je FRF.

Rumunjska, koja je u četvrtak ispala iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od Turske, u utorak će igrati prijateljsku utakmicu protiv Slovačke.

