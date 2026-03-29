HITNA INTERVENCIJA /

Vodio ekipu prije samo tri dana: Legendarni trener hospitaliziran, kolabirao prije treninga

Vodio ekipu prije samo tri dana: Legendarni trener hospitaliziran, kolabirao prije treninga
Foto: Alex Nicodim/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Rumunjska je u četvrtak ispala iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od Turske

29.3.2026.
14:56
Hina
Alex Nicodim/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
Rumunjski izbornik Mircea Lucescu hospitaliziran je nakon što mu je pozlilo tijekom sastanka prije treninga, što ga je isključilo iz putovanja u Slovačku na prijateljsku utakmicu, objavio je u nedjelju Rumunjski nogometni savez (FRF).

Osamdesetogodišnjaku, bivšem rumunjskom reprezentativcu koji je prethodno vodio Inter, Galatasaray, Šahtar i Tursku, prvu pomoć pružilo je medicinsko osoblje reprezentacije prije nego što su ga ekipe hitne pomoći stabilizirale, priopćio je FRF.

"Trenutno je stanje izbornika stabilno. Međutim, prema važećim medicinskim protokolima i kako bi se uklonio svaki rizik, Mircea Lucescu prevezen je u bolnicu... radi temeljitih pretraga i specijaliziranog praćenja", dodao je FRF.

Rumunjska, koja je u četvrtak ispala iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od Turske, u utorak će igrati prijateljsku utakmicu protiv Slovačke.

POGLEDAJTE VIDEO: Gattuso: 'Zenica je za nas Mount Everest, puno toga je na kocki'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
