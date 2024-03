Nekoliko dana staru vijest o tome kako je Petar Sučić, mladi Dinamov veznjak, odabrao reprezentaciju Hrvatske umjesto reprezentaciju Bosne i Hercegovine, sada je prokomentirao izbornik Zmajeva Savo Milošević.

Milošević je za Arenu Sport rekao da je prije nekoliko mjeseci shvatio o čemu je riječ:

"To je klasičan primjer trgovine, čak dijelom i ucjene. Ja sam prije nekoliko mjeseci, kada sam shvatio da neki ljudi trguju oko toga, rekao da trebamo dići ruke. Pokazalo se na kraju kako sam bio u pravu jer ta je priča trajala dugo vremena, još i prije nego što sam postao izbornik BiH. Trajala je određeno vrijeme i u mom mandatu, dijelom sam i bio uključen u tu priču, dobivao sam informacije i na temelju tih informacija prije nekoliko mjeseci sam rekao da od toga nema ništa, da nas neko laže i da je to trgovina. Vrijeme je pokazalo da je to istina i zbog toga moraju postojati crvene linije i trenutak u kojem Nogometni savez BiH mora reći 'Ne, ne trebate nam'. Tko god da je u pitanju' '' izjavio je Milošević.

"Ja ću ovo reći bez ikakvog dogovora sa ljudima iz Saveza. Ovo je egzaktan primjer toga da ne trebamo ni sa kime trgovati i ne dozvoliti nikome da nas ucjenjuje. Neka je i on kvaliteta za BiH reprezentaciju, neka bi nam i donio dobre stvari, ali ako će to uraditi uz pomoć ucjena onda nam ne treba niti on niti bilo ko takav, bilo kakvi ljudi ili menadžeri koji vide neki svoj interes. Takve stvari se moraju odstraniti. Ovo govorim bez da sam razgovarao s čelnicima Saveza, možda će se oni i naljutiti, ali reprezentacija mora biti svetinja. Slažem se da bi se moralo uraditi sve da bi se došlo do kvalitetnih igrača, ali i dalje mora postojati crvena linija. Doći će neko ko je manje kvalitetan od njega, ali će igrati srcem i dat će više za reprezentaciju", odrješit je izbornik Zmajeva.

Inače, Sučić je redovito igrao za mlađe reprezentativne uzraste BiH, a za U-21 selekciju nastupio je osam puta.

