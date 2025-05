Dinamov pehist javio se nakon stravične ozljede: 'Nisu najbolji dani, ali zbog ovog sam zahvalan'

Branič Dinama Raul Torrente ponovno se nametnuo plavoj svlačionici u posljednjim utakmicama, a onda doživio pravi peh na utakmici 33. kola SuperSport HNL-a s Hajdukom. Španjolac se na Poljudu u sudaru s Livajom ozlijedio, puknuo mu je križni ligament i Torrentea sada čeka dugi oporavak.

Nesretni Španjolac oglasio se u četvrtak o cijeloj situaciji na svojem Instagram profilu. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

"Nisu ovo najbolji dani, kao što možete i zamisliti. Nogomet, baš kao i život, zna donijeti neugodna iznenađenja iza svakog ugla. Meni se dogodilo da ponovno proživim tešku ozljedu, koja je odmah postala izazov kojemu pristupam bez imalo sumnje.

Pristupam mu s puno volje, snagom i vjerom da će sve ići u dobrom smjeru. Uvjeren sam u to jer mi je vrijeme provedeno u Dinamu pomoglo sazrijeti, ali i ponovno u potpunosti uživati u nogometu na najvišoj razini.

Zbog toga sam zahvalan. Također sam zahvalan zbog načina na kojeg su me prihvatili Hrvati, navijači koji su me od prvog dana prihvatili kao jednog od svojih. Ne mogu zaboraviti ni svoje suigrače, stručni stožer, zaposlenike i upravu kluba. Svi, bez iznimke, pružili su mi podršku i nisu me ostavili samog u ovom teškom razdoblju.

Naravno, tu su i moja obitelj i prijatelji koji me od prve minute guraju prema optimizmu i neodustajanju. Znam put kojim trebam ići i znam što trebam učiniti da se vratim još jači. Imat ću strpljenja i volje kad dođu teški trenuci, izdržat ću oscilacije i borit ću se da postignem samo jedan cilj, a to je da ostvarim svoje snove. Svi vi bit ćete svjedoci toga", poručio je Torrente.

