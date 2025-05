Modrićev nasljednik otkrio koliko mu Luka znači: 'Imamo tu riječ koja znači...'

Turski 20-godišnji ofenzivac Arda Güler posljednjih mjeseci polako, ali sigurno, gradi svoj put u velikoj momčadi Real Madrida. Ove sezone, Güler je odigrao 38 utakmica, postigao pet golova i upisao devet asistencija, a stručnjaci smatraju da će u budućnosti postati jedan od glavnih nositelja igre kraljevskog kluba. Njegov put u Madridu započeo je prije dvije godine kada je, kao 18-godišnjak, stigao iz Fenerbahçea za 24 milijuna eura.

U intervjuu za portal Players Tribune, Arda je podijelio svoja razmišljanja i otkrio zanimljive anegdote koji su oblikovali njegovu karijeru, uključujući snažnu vezu koju ima s Lukom Modrićem.

Güler se prisjetio svojih početaka u nogometu i sjećanja na prve susrete s Hrvatskom, a posebnu pažnju posvetio je i Modriću, kojem je uvijek gledao u leđa. "Išao sam s kadetskom momčadi Turske igrati na turnir u Zagreb. Došli smo u nogometnu akademiju Dinama i tamo je bila na zidu slika Luke Modrića. Jedan od trenera me zgrabio za ruku i rekao mi da ću jednog dana biti kao on", prisjeća se Güler svojih mladalačkih dana. Ove riječi trenera imale su snažan utjecaj na njega, a putovanje koje je započeo prije nekoliko godina, sada ga vodi do toga da postane ključni igrač u svjetski poznatom klubu.

Güler je podijelio i urnebesan susret s trenerom Carlom Ancelottijem, koji mu je otkrio koliko vjeruje u njegov talent. "Bok, Arda, kako si?", rekao je Ancelotti, koji je bio na odmoru.

"Taj trenutak mi je bio nadrealan. Nosio je havajsku košulju, sunčane naočale i pušio cigaru. 'Arda, imaš budućnost u Realu. Možda ne u prvoj godini, ali dobit ćeš svoje prilike. Kad Modrić i Kroos budu prestari, mogao bi igrati u sredini', rekao mi je trener. Obećao mi je da ću doći u Real, a ja sam odgovorio: 'Naravno, gospodine", otkrio je mladi Turčin

Kad je Güler stigao u Madrid, shvatio je koliko je važan odnos poštovanja prema starijim igračima, osobito prema legendama poput Modrića.

"U Turskoj se prema starijim igračima uvijek odnosimo s velikim poštovanjem. Imamo tu riječ 'Abi', koja znači 'stariji brat'. Modrića nisam mogao zvati samo 'Luka', jer bi mogao biti moj otac, pa sam ga zvao 'Luka Abi'.", rekao je Güler. No, ono što ga je posebno dirnulo bilo je povjerenje koje mu je Luka Modrić pružio, što mu je pomoglo da osjeti da je zaista postao dio velikog kluba.

"Jednom me Modrić okrenuo na klupi i rekao mi da bi bilo dobro da izvedem slobodan udarac za Real. To me dirnulo. U sljedećoj utakmici, kada smo gubili na poluvremenu, rekao mi je: 'Spremi se, trebamo te da uđeš.' To je vjerovanje od strane jednog od najboljih veznih igrača svih vremena", priznao je Arda.

