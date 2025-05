Cristiano i Georgina traže društvo: Ponudili djevojci milijun eura za boravak na jahti

Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo (40) te njegova partnerica Georgina Rodriguez (31) predložili su nevjerojatnu poslovnu ideju kulinarskoj influencerici. Marta Garcia, poznata pod nadimkom Boukie, broji više od 500 tisuća pratitelja na TikToku, a zapela je za oko poznatoj Španjolki koja joj se javila vezano uz njen odmor s Cristianom.

"Želi da mu budem privatna kuharica kako bih mogla ići s njim sedam dana na njegovu jahtu na Ibizu", otkrila je Marta u jednom podcastu, dodavši da joj je za taj posao ponuđeno više od milijun eura.

"Ako žele odrezak u dva ujutro, probudit ću se u dva ujutro i pripremit im to. To može biti posebno teško jer će putovati kao obitelj, uključujući malu djecu koja možda imaju najveće želje. Bit će to spektakl", objasnila je Boukie koja ponudu nije odbila.

Inače, Ronaldo se može pohvaliti bogatstvom koje se procjenjuje na više od 550 milijuna eura te je najplaćeniji sportaš na svijetu s ukupnim prihodom od 230 milijuna eura iz 2024. godine, piše na specijaliziranom portalu Sportico. U slučaju da dođe do kraha njegove veze s Georginom, igrač saudijskog kluba Al-Nassr trebao bi svaki mjesec plaćati Georgini oko 100 tisuća eura. Također, na temelju sklopljenog ugovora zanosnoj Španjolki bi pripala luksuzna vila smještena u Madridu.

Podsjetimo, Georgina i Ronaldo upoznali su se 2016. godine te nekoliko mjeseci nakon prvog susreta paparazzi su ih uhvatili na spoju u Disneylandu. Zajedno imaju petero djece, odnosno Georgina je maćeha Ronaldovom prvom sinu Cristianu Jr-u., dok su blizance dobili uz pomoć surogat majke. Također, Georgina je rodila dvije kćeri. Otkako je Georgina ušla u svijet slavnih, razvila je karijeru kao model i influencer, no može se pohvaliti i suradnjom s luksuznim modnim brendovima poput Prade i Chanela.

