Šime napokon otkrio u kakvom je odnosu s Vanjom: 'Bili smo u izlasku...'

Ovogodišnji "Gospodin Savršeni", Šime Elez (26) je u finalu showa odabrao Vanju Stanojević, međutim njihova ljubav nije potrajala, a sada je u razgovoru za 24sata progovorio o njihovom odnosu.

"Na ljubavnom planu to je gotova priča, ali nismo neprijatelji. Ne bih se više vraćao na to. Sreli smo jednom prilikom nakon svega što se dogodilo, Vanja se s još jednom kandidatkinjom iz showa nakon snimanja 'Večere za 5' pridružila mojem društvu u noćnom izlasku u Zagrebu. Čak nam je i Laura nakratko pravila društvo, ali samo putem videopoziva. Ponekad imam osjećaj kao da smo svi jedna velika obitelj koja se stalno svađa pa miri. Tako to valjda ide", ispričao je Šime.

Osim toga, Šime je priznao da ne žali ni za čim te otkrio koliko mu je izazovno bilo sačuvati privatni život podalje od očiju javnosti

"Ne žalim ni za čim pa mogu reći - opet bih. Možda u početku nije bilo lako održati privatnost, ali nisam osoba koja će se previše opterećivati time. Živim svoj život", izjavio je.

Komentare na društvenim mrežama ne doživljava previše ozbiljno te ih promatra s dozom humora.

"Čitam ih, naravno. Nekad se nasmijem, nekad se pitam gdje ljudi izvlače takve teorije", zaključio je.

