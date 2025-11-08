Milan planira senzacionalni potez: Legendarni Poljak mogao bi zaigrati uz Luku Modrića

AC Milan ozbiljno razmatra dovođenje Roberta Lewandowskog, napadača Barcelone, koji bi se već sljedećeg ljeta mogao pridružiti Luki Modriću u momčadi koja sanja o povratku na europski vrh.

Prema informacijama talijanskih medija (Sportitalia, Sport), čelnici Milana održali su sastanak s Pinijem Zahavijem, agentom poljskog napadača, kako bi razgovarali o mogućem transferu.

Lewandowski na izlaznim vratima Barcelone

Legendarni 37-godišnji napadač nalazi se u završnoj fazi ugovora s Barcelonom, a katalonski klub zasad nije ponudio produljenje suradnje. To otvara mogućnost da Poljak na ljeto postane slobodan igrač.

Njegov agent Pini Zahavi potvrdio je da još nije donesena konačna odluka o budućnosti:

“Lewandowskijev ugovor traje do 2026., ali u ovom trenutku ništa nije odlučeno. Pričekat ćemo još neko vrijeme.”

Zahavi je, međutim, odbacio špekulacije o odlasku u Saudijsku Arabiju:

“Nema službenih ponuda iz Saudijske Arabije. Ništa konkretno se ne događa.”

Milan traži napadača – Lewa glavna meta

Milan ove sezone nije pronašao pravog strijelca. Meksički napadač Santiago Giménez, koji je stigao uz velika očekivanja, razočarao je u 11 nastupa postigao je samo jedan pogodak i sada se oporavlja od ozljede gležnja.

Zbog toga se uprava okrenula iskusnijem rješenju. Robert Lewandowski idealno bi se uklopio u plan Milana da uz Luku Modrića stvori kombinaciju iskustva i autoriteta koja bi pomogla razvoju mladih igrača i povratku kluba u borbu za Scudetto i Ligu prvaka.

Barcelona traži rješenja bez Lewandowskog

Dok Poljak razmišlja o budućnosti, trener Hansi Flick pokušava izgraditi napad Barcelone bez oslanjanja na svog veterana. Ferran Torres sve češće igra u vrhu napada, a u klubu se već spominju potencijalne buduće mete poput Erlinga Haalanda ili Juliana Álvareza.

Lewandowski je u aktualnoj sezoni odigrao 11 utakmica, ali je samo četiri puta bio u početnom sastavu, jer se nedavno oporavio od ozljede. Flick je pohvalio njegovu brzinu oporavka:

“Ne znam što je u njegovom DNK-u, ali se oporavlja za tri tjedna od ozljeda koje traju pet.”

Što slijedi?

Ako Barcelona ne promijeni stav, Lewandowski bi se mogao priključiti Milanu bez odštete, što bi bio jedan od najzvučnijih prijelaza ljeta 2026..

