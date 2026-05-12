Bivši Dinamovac bez zadrške o Livaji: 'Kod njega ne bi izdržao tri treninga u kontinuitetu'

Mihael Mikić, bivši igrač i član stručnog stožera Dinama, u podcastu “Ravno u 90” na Sportskoj televiziji analizirao je aktualno stanje u hrvatskom nogometu, s naglaskom na Dinamo, Hajduk i širu strukturu HNL-a.

Na početku razgovora osvrnuo se na situaciju u Dinamu, posebno na trenersku poziciju i stabilnost kluba. Istaknuo je pozitivan pomak u odnosu na ranije sezone, kada su česte promjene trenera nakon slabijih rezultata bile standardna praksa. U tom kontekstu pohvalio je rad aktualnog trenera Kovačevića te ulogu predsjednika Zvonimira Bobana, naglašavajući važnost kontinuiteta i podrške stručnom stožeru.

Prema njegovoj ocjeni, ključnu ulogu u stabilizaciji imao je upravo Boban, koji je, kako navodi Mikić, stao iza trenera u trenutku kada dio javnosti i struktura nije dijelio isto mišljenje.

Analizirajući Hajduk, Mikić je izrazio podršku aktualnom treneru Gonzalu Garciji, uz procjenu da sustav igre odgovara trenutnom kadru, ali da će za iskorak biti potrebna dodatna pojačanja. Naglasio je da promjena trenera sama po sebi ne bi donijela značajniji napredak.

“Hajduku trebaju kvalitetna pojačanja, fali brzine i snage”, istaknuo je, dodajući kako je problem kluba prije svega strukturalne prirode, a ne isključivo trenerske.

Posebno se osvrnuo na upravljački model u Splitu, uspoređujući ga s Dinamom i Rijekom. Prema njegovom mišljenju, ključ uspješnog sustava leži u jasno definiranoj hijerarhiji i jedinstvenom centru odlučivanja. U tom kontekstu naveo je kako Hajduku nedostaje figura slična Zvonimiru Bobanu, koja bi imala presudnu ulogu u sportskom i organizacijskom vođenju kluba.

Komentirajući pojedince, Mikić je istaknuo Marka Livaju kao igrača koji istovremeno ima veliki utjecaj na igru, ali i značajan teret očekivanja, uz želju da ostane u klubu i ponovno dostigne razinu forme iz svojih najboljih sezona.

'U Jurićevom sustavu Livaja ne bi izdržao tri treninga u kontinuitetu', dodatno je objasnio Mikić.

Dotaknuo se i reprezentativnog konteksta, gdje je bez zadrške podržao eventualni poziv Dionu Dreni Belji, naglašavajući njegove statističke učinke i kontinuitet u sezoni.

“Ne bih propustio pozvati igrača s takvim brojkama i takvom sezonom iza sebe”, poručio je Mikić.

Kao jedno od najvećih iznenađenja HNL-a u posljednjim godinama izdvojio je Martina Baturinu, koji je nakon odlaska iz Dinama i perioda adaptacije u Comu, prema njegovoj ocjeni, postao jedan od ključnih igrača u novom okruženju.

Na kraju se kratko osvrnuo i na navijačke incidente, poručivši da se takve situacije ne bi trebale previše medijski eksponirati, već da je njihovo procesuiranje primarno u nadležnosti sigurnosnih službi i institucija.

