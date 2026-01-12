Manchester United povlači potez koji se dugo kuhao iza kulisa

Manchester United je vrlo blizu odluke koja bi mogla označiti novi početak na Old Traffordu. Prema više pouzdanih izvora, klub je na korak do dogovora s Michaelom Carrickom, koji bi se vratio u Manchester nešto više od četiri godine nakon kratke, ali zapažene epizode u ulozi privremenog trenera krajem 2021. godine.

Kako pišu engleski mediji, službena potvrda mogla bi stići u sljedećih 48 sati. Idealni scenarij za upravu bio bi da Carrick već u srijedu vodi prvi trening, kada se momčad vraća s kratkog odmora nakon ispadanja od Brightona u FA Cupu.

Iako su ključni uvjeti suradnje već usuglašeni, preostali su još detalji oko stručnog stožera. Upravo se o imenima Carrickovih najbližih suradnika trenutačno intenzivno pregovara. Poznati insajder Fabrizio Romano tvrdi da je bivši kapetan Uniteda prihvatio sve uvjete koje mu je klub ponudio, što dodatno potvrđuje da je posao praktički zaključen.

Nakon posljednje utakmice pod vodstvom privremenog rješenja, Darren Fletcher naglasio je da će prvi izazov za novog trenera biti povratak samopouzdanja u svlačionici. Upozorio je i da će igračima trebati vrijeme za prilagodbu nakon izlaska iz zahtjevnog sustava 3-4-3, koji je forsirao Ruben Amorim.

„Najvažnije je da se momčad ponovno poveže. Nije uvijek stvar u lijepoj igri, ponekad moraš pronaći način da pobijediš, pa tek onda graditi stil i identitet“, poručio je Fletcher, istaknuvši važnost rada, discipline i zajedništva u teškom trenutku sezone.

Carrickov povratak dodatno dobiva na težini i zbog podrške koju uživa među bivšim suigračima. Tijekom njegove kratke trenerske epizode 2021. godine u momčadi je bio i Cristiano Ronaldo, s kojim je dijelio svlačionicu još u slavnim danima Unitedovih trofeja.

Portugalac je tada javno pohvalio Carricka, nazvavši ga „pravim profesionalcem“ i trenerom s velikom budućnošću. „Ponosan sam što sam imao priliku igrati s njim, ali i raditi pod njegovim vodstvom. Siguran sam da ga čeka velika trenerska karijera“, poručio je petostruki osvajač Zlatne lopte.

