Legenda kipti na svog igrača zbog odjevne kombinacije: 'Dobiti će bukvicu'

Bayern je u subotu pobijedio Real Madrid 4-3 i tako se, s ukupnih 6-4, plasirao u polufinale Lige prvaka.

Među igračima na terenu nije bilo njemačkog supertalenta Lennarta Karla, koji je trenutačno ozlijeđen, ali osamnaestogodišnji wunderkind svejedno je uspio privući pažnju na Allianz Areni.

Naime, Karl je došao obučen u ružičasto "od glave do pete", što je zasmetalo njegovu agentu – legendarnom Michaelu Ballacku. Bivšem igraču Bayerna i Chelseaja ta je odjevna kombinacija zasmetala zbog molbe kapetana Bavaraca Joshue Kimmicha da svi dođu odjeveni u crveno, što je Karl ignorirao.

"Sigurno će dobiti bukvicu u svlačionici", rekao je Ballack, dodavši kako će mu se "definitivno" osobno javiti. Veznjak Aleksandar Pavlović nasmijao se na račun suigračeva izdanja. "Znate kakav je. Želi se isticati", rekao je. "To smo opet vidjeli danas. Neka radi po svom."

No, nije odijevanje jedino što Ballack zamjera Karlu. Mladi ofenzivni veznjak propustio je i velik dio utakmice – uključujući i gol primljen neposredno prije poluvremena za 2-3. Karl je tada već napustio svoje mjesto, otišavši u 39. minuti. Početak drugog poluvremena također je dočekao s kašnjenjem te se na svoje mjesto vratio tek u 52. minuti.

Nakon utakmice Karl se spustio na teren te proslavio skačući iako ozlijeđen, na što je Ballack rekao:

"To što uopće skače već je previše. Ali pripisat ćemo to njegovom entuzijazmu i mladosti", rekao je Ballack za DAZN nakon pobjede Bayerna, prenosi GOAL.

