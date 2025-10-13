Mediji iz Gibraltara ističu srčanost: 'Odigrali smo utakmicu za ponos'

Gibraltar je protiv Hrvatske izgubio 3:0, ali je teren napustio uzdignute glave. Poraz od jedne od najboljih europskih reprezentacija nije sramota, piše Chronicle.gi, osobito s obzirom na suparnike poput Luke Modrića, koji je ušao s klupe pred bučnim domaćim navijačima.

Hrvatska je slavila pogocima Tonija Fruka, Luke Sučića i Martina Erlića te je praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Teoretski, još postoji scenarij u kojem bi Vatreni mogli završiti na drugom mjestu i otići u doigravanje, ali on graniči s nemogućim. Hrvatska bi morala izgubiti od Farskih otoka i Crne Gore, dok bi Češka trebala svladati Gibraltar s nevjerojatnih 14:0 kako bi prestigla hrvatsku gol-razliku.

Gibraltar Chronicle ističe da je njihova momčad “odigrala predstavu za ponos”. Unatoč samo 92 točna dodavanja u 96 minuta, disciplinom i organizacijom uspjela je izdržati pritisak moćnih Hrvata. Posebno se istaknuo 20-godišnji vratar Jaylan Hankin, koji je obranio i jedanaesterac te spriječio teži poraz.

