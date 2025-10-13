Branimo broncu /

FIFA dijeli rekordan nagradni fond: HNS bi plasmanom mogao zaraditi više nego ikad

FIFA dijeli rekordan nagradni fond: HNS bi plasmanom mogao zaraditi više nego ikad
Foto: Matija Habljak/pixsell

Službene brojke još nisu objavljene

13.10.2025.
7:16
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Hrvatska će i iduće godine nastupiti na Svjetskom prvenstvu, gdje će braniti brončanu medalju osvojenu u Katru 2022. godine.

Tada je Hrvatski nogometni savez (HNS) za treće mjesto inkasirao 27 milijuna dolara, dok je četiri godine ranije, nakon osvajanja srebra, zaradio 28 milijuna. Taj se iznos kasnije raspodjeljuje između Saveza i reprezentativaca prema dogovoru.

FIFA je najavila da će se, uz povećanje broja reprezentacija s 32 na 48, za iduće Svjetsko prvenstvo povećati i nagradni fond, pa se očekuju znatno veće financijske nagrade za natjecanje koje će se održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Iako službene brojke još nisu objavljene, u javnosti se pojavila informacija da će same kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nositi 13 milijuna dolara, umjesto dosadašnjih devet koliko je iznosila nagrada za plasman u Katar.

