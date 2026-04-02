Mbappe po prvi put progovorio o tome kako se osvetio Gvardiolu: 'Takve stvari ne zaboravljam'

Kylian Mbappe osvrnuo se na utakmicu Reala protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka i trenutak koji je obilježio njegov 'duel' s Joškom Gvardiolom.

Francuski nogometaš objasnio je pozadinu svoje reakcije i prvi put javno progovorio o situaciji koja je izazvala jako puno pozornosti prije više od godinu dana.

Real Madrid je prošle sezone slavio protiv Manchester Cityja 3:1 i izbacio engleskog prvaka iz Lige prvaka, a prvo ime susreta bio je upravo Mbappe. Zabio je sva tri gola, a posebno se izdvojio njegov gol za 2:0, kada je lažnjakom prevario Gvardiola.

Trenutak je dodatno odjeknuo jer je Mbappe nakon gola gestom provocirao hrvatskog reprezentativca, koji je ostao ležati na travnjaku. Više od godinu dana poslije Mbappe je prvi put javno govorio o toj situaciji i objasnio što je prethodilo njegovoj reakciji.

"Moje slavlje protiv Gvardiola? Počelo je u prvoj utakmici kada me srušio, zaustavio jednu kontru i jako glasno slavio. Takve stvari ne zaboravljam", rekao je Mbappe.

Pretjerano slavlje

Real je u tom 'dvomeču' izborio prolazak dalje ukupnim rezultatom 6:3 u dvije utakmice nokaut faze Lige prvaka. Mbappe je briljirao u uzvratu hat-trickom, dok je City tim porazom završio svoj europski put.

Sraz ove dvije momčadi gledali smo i ove godine. Ponovno su se suočili u osmini finala, a Real je i u tim utakmicama bio uvjerljivo bolji od Cityja. Gvardiol je propustio te susrete zbog ozljede, dok je Mbappe u uzvratu zaigrao tek u drugom poluvremenu, kada je već bilo gotovo jasno da će 'kraljevi' proći dalje.

Gvardiol već neko vrijeme ne nastupa za Manchester City zbog teške ozljede, a očekuje se kako bi se na teren mogao vratiti tek krajem mjeseca i polako hvatati formu koja bi trebala biti u punom zamahu na Svjetskom prvenstvu koje će se u lipnju i srpnju odigrati u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Najpoznatiji set kocki stiže s nogometašima! Messi: 'Nadrealno je vidjeti sebe, moji obožavaju lego'