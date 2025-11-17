Svašta se događa u Parizu: Mbappe tužio klub za ogormnu svotu, oni dogovorili novom tužbom

Paris Saint-Germain je od Kyliana Mbappéa tražio 180 milijuna eura kao odštetu za neuspjeli transfer nakon ponude saudijskog kluba Al Hilal od 300 milijuna eura, koju je igrač odbio u srpnju 2023., kazali su odvjetnici PSG-a pred pariškim sudom.

Zahtjev europskih prvaka, koji su u sporu sa svojom bivšom zvijezdom od ljeta 2023., odgovor je na 240 milijuna eura koje je Mbappé tražio, posebno zbog reklasifikacije njegovog ugovora na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme i zbog navodnog psihičkog uznemiravanja koje je pretrpio na kraju ugovora.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Na pariškom sudu za radne sporove, nenavikli na rješavanje tako važnih i skupih slučajeva, odvjetnici Paris Saint-Germaina, prisutni u punom sastavu, pokušali su stvoriti pomutnju tražeći da radni sud prepusti nadležnost Pariškom sudu, koji je već bio zadužen za taj slučaj, iz istog razloga. Zahtjev je odbijen, a pripremno ročište pred Pariškim sudom, koje je još uvijek u tijeku i zakazano za svibanj, odgođeno je.

Već dugo se spore

Spor je dugo zatezao odnos zvijezde s njegovim bivšim klubom. Napadač je bio izvan prve momčadi na početku sezone 2023.-24. od strane PSG-a jer je želio odraditi svoj ugovor do ljeta 2024., dok je isključio bilo kakvo produljenje. Mbappé je na kraju vraćen na posao nakon prvog dana sezone.

PSG tvrdi da je ovo vraćanje na posao rezultat sporazuma između dviju stranaka kojim se odriče dijela dugovanih iznosa na kraju ugovora kako bi se zaštitilo financijsko zdravlje kluba.

Kapetan francuske reprezentacije, koji se na kraju pridružio Real Madridu u ljeto 2024. nakon što mu je istekao ugovor bez plaćanja transferne naknade od PSG-a, stoga potražuje 55 milijuna eura neisplaćenih bonusa i plaća, tvrdeći, naprotiv, da između njega i kluba nije postojao nikakav sporazum o odricanju od tih iznosa, prema riječima njegove okoline.

Odvjetnici Kyliana Mbappéa izračunali su da bi, ako se njegov ugovor na određeno vrijeme preklasificira u ugovor na neodređeno vrijeme, uz pretrpljenu štetu, iznos koji klub duguje igraču dosegao 240 milijuna eura.

Odluka suda za radne sporove ne očekuje se još nekoliko tjedana.

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca