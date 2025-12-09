Real je u krizi: Alonsu se trese stolica, a sada su stigle užasne vijesti pred Ligu prvaka

Xabi Alonso u velikim je problemima u Madridu. Stolica mu se trese nakon što je za vikend izgubio na domaćem terenu od Celte Vigo. Barcelona je time pobjegla na četiri boda, a Real očekuje dvoboj sa Manchester Cityjem u srijedu u Ligi prvaka.

Xabi Alonso muči više stvari od samoga rezultata. Španjolski mediji često izvještavaju o problemima unutar svlačionice, a Real muku muči s ozljedama. Marca javlja da uoči Cityja nisu trenirali Eduardo Camavinga i Kylian Mbappé. Camavinga neće biti spreman za City, a Mbappé je upitan.

To nije sve, madridska bolnica već dugo je puna. Nedostupni su Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Eder Militao, David Alaba, Ferlan Mendy i već spomenuti Camavinga. Možete vidjeti da je na toj listi pet braniča pa će bekovi protiv Cityja vjerojatno biti Fede Valverde i Alvaro Carreras, a stoperi Raul Asencio i Antonio Rudiger.

Alonoso će biti primoran momčadi priključiti tri juniora kako bi popunio klupu. Teški dani za Alonsa. Ako ovo preživi...

