Pijan ukrao gradski autobus u Rijeci i pokušao biti vozač: Nije mu baš išlo...

Alkoholizirani 25-godišnjak u četvrtak navečer u Rijeci je otuđio autobus gradskog prijevoznika, vozio se njime kršeći prometna pravila te potom udario u osobno vozilo, a konačno ga je zaustavila policija te privela na kriminalističko istraživanje.

Primorsko-goranska policija izvijestila je u petak da je 25-godišnji hrvatski državljanin iskoristio trenutak kad je vozač gradskog autobusa na Novu godinu oko 20.35 sati na autobusnom stajalištu Fiumara napustio upaljeno vozilo na par minuta i ostavio ga bez nadzora.

Odvezao se tim autobusom kroz središte Rijeke, dolaskom do raskrižja ulica Vinka Benca i Franje Čandeka nepropisno je obilazio zaustavljena vozila i prednjim dijelom autobusa udario u zadnji dio osobnog vozila, riječkih registarskih oznaka, kojim je u istom smjeru upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin.

Imao 1,27 promila alkohola u krvi

25-godišnjak je potom napustio mjesto nesreće, a za volanom autobusa ga je vrlo brzo zaustavila prometna policija u Zvonimirovoj ulici, te ga je uhitila i privela na kriminalističko istraživanje.

Utvrđeno je da je vozio s 1,27 promila alkohola u krvi i bez položenog ispita za tu kategoriju vozila.

Kazneno je prijavljen zbog kažnjivog djela neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari mjerodavnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku.

Također je i prekršajno sankcioniran zbog počinjenja prekršaja iz domene Zakona o sigurnosti prometa na cestama pa je protiv njega nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog kojim se za počinitelja predlaže izricanje ukupne novčane kazne od 5.820 eura i kazna zatvora do 60 dana, navela je policija.

POGLEDAJTE VIDEO Pitali smo vas kako stati na kraj opasnoj pirotehnici? 'Po džepu, to najviše boli'