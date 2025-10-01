S 18 godina iz Zaprešića je otišao u Chelsea, a sada je došao do rekorda

Matej Delač uistinu je imao posebnu karijeru. Život ga je bacao na sve strane Europe, ali je ipak uspio u jednom klubu ostaviti vrlo veliki trag.

Naime, postao je stranac s najviše nastupa za danski Horsens. "Oduševljen sam i ponosan što sam postao strani igrač s najviše nastupa za Horsens u povijesti kluba. 207 i nadam se da će ih biti još", napisao je Delač na svojem Instagram profilu.

Podsjetimo, Delač je ostvario bombastičan transfer 2010. godine kada je s 18 godina prešao iz zaprešićkog Intera u Chelsea za tri milijuna eura. Službeno je u Chelseaju bio čak sedam godina, ali nije upisao niti jedan službeni nastup. Posudbe su ga vodile kroz Vitesse, Češke Budejovice, Vitoriju Guimaraes, Vojvodinu, Sarajevo, Arles, Mouscron, a onda ga je po isteku ugovora s Chelseajem doveo danski Horsens.

Tamo je već sedam godina i eto dogurao do preko 200 nastupa i rekorda kluba za stranog igrača. 73 puta branio je u danskoj prvoj ligi, a 71 put u drugoj ligi.

