NE GASI SE

Hrvatski veznjak novim pogotkom potvrdio nastavak dobre forme

Foto: Antonio Saiai/LaPresse/Profimedia

22.3.2026.
U 30. kolu Serie A sastali su se Como i Pisa. Utakmica je to koja za oba kluba značila puno, budući da se Pisa bori za ostanak, a Como za Ligu prvaka.

Momčad Cesca Fàbregasa bolje je krenula u dvoboj, zabivši već u sedmoj minuti preko Assanea Diaa, da bi Douvikas u 29. minuti povisio na 2-0 za Como. U 29. minuti u igru je umjesto ozljeđenog Rodrigueza ušao Martin Baturina, koji je zabio za 3-0 u 48. minuti. Hrvatski se veznjak "riješio“ čuvara i neobranjivo pucao u donji desni kut. U nastavku utakmice Nico Paz je odoveo Como do 4-0 vodstva, da bi Maximo Perrone u 81. minuti povisio na 5-0 i postavio konačan rezultat utakmice.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
