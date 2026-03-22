Hrvatski veznjak novim pogotkom potvrdio nastavak dobre forme

U 30. kolu Serie A sastali su se Como i Pisa. Utakmica je to koja za oba kluba značila puno, budući da se Pisa bori za ostanak, a Como za Ligu prvaka.

Momčad Cesca Fàbregasa bolje je krenula u dvoboj, zabivši već u sedmoj minuti preko Assanea Diaa, da bi Douvikas u 29. minuti povisio na 2-0 za Como. U 29. minuti u igru je umjesto ozljeđenog Rodrigueza ušao Martin Baturina, koji je zabio za 3-0 u 48. minuti. Hrvatski se veznjak "riješio“ čuvara i neobranjivo pucao u donji desni kut. U nastavku utakmice Nico Paz je odoveo Como do 4-0 vodstva, da bi Maximo Perrone u 81. minuti povisio na 5-0 i postavio konačan rezultat utakmice.

Sjajni pogodak Baturine pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia nakon velike pobjede Hajduka: 'Nemam što komentirati'