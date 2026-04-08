EKSPLODIRAO JE /

Stigao je iz Dinama, nitko nije znao tko je, a sada u redu stoje velikani

Stigao je iz Dinama, nitko nije znao tko je, a sada u redu stoje velikani
Foto: IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia

U 22 ligaška nastupa ove sezone zabio je šest golova i za još tri asistirao

8.4.2026.
9:29
Sportski.net
IPA Sport/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Martin Baturina ljetos je stigao iz Dinama u Como za 20 milijuna eura. Nakon sporijeg starta i manje minutaže, Baturina se malo po malo prometnuo u važnog igrača Coma i već je na meti europskih velikana.

Goal.com posvetio je tekst Baturini koji je postao "otkriće Serie A". U 22 ligaška nastupa ove sezone zabio je šest golova i za još tri asistirao. Goal piše da je Baturinina trenutačna cijena oko 30 milijuna eura. "Tijekom posljednjeg prijelaznog roka, prošlog siječnja, Leeds je kontaktirao Como s ponudom koja je, uključujući bonuse, iznosila blizu 30 milijuna eura: odgovor je bio oštar - ne dolazi u obzir". 

Goal piše da je sada sve više zainteresiranih za hrvatskog reprezentativca. Inter je među potencijalnim kupcima u Italiji, a u Engleskoj su zainteresirani Manchester United i Arsenal. Como se bori za ulazak u Ligu prvaka i sigurno bi htjeli zadržati Baturinu za sljedeću sezonu koja će im biti prilika da se dokažu na velikoj sceni.

POGLEDAJTE VIDEO: Martin Baturina: 'Moj učinak je bolji nego što ljudi pričaju, za ostanak u Dinamu ćemo vidjeti'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike