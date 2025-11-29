SHNL subota: Garcia je prelomio i donio odluku oko Marka Livaje za Varaždin

Hajduk će u subotu od 15:30 na svome terenu dočekati Varaždin u 15. kolu SHNL-a. Za Bijele će to biti prilika da se pred svojim navijačima iskupe za težak i bolan poraz od Rijeke na Rujevici prošle subote.

Najveće pitanje već tjednima u Splitu je status Marka Livaje koji se oporavio od ozljede, ali protiv Rijeke nije počeo, a kada ga je Garcia htio uvesti u drugom poluvremenu, kapetan se požalio na bol u trbuhu. "Ne znam hoće li početi, to nije bilo ništa posebno. Bio je bolestan, tako je rekao. Nećemo praviti problem gdje ga nema", kazao je uoči Varaždina Gonzalo Garcia

Sportske novosti doznaju da Livaja ipak neće početi od prve minute protiv Varaždina nego će opet biti na klupi, a Michele Šego će biti najistureniji igrač Hajduka. Vidjet ćemo koliko će minuta dobiti Livaja protiv Varaždina ako ga ne budu opet mučili želučani problemi.

SN piše da bi ovo trebao biti sastav Hajduka: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Pajaziti, Sigur, Krovinović - Almena, Šego, Rebić

