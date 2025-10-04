Kovačević uoči Lokomotive otkrio stanje prvotimca i nahvalio kolegu

Dinamo se nakon europske pobjede nad Maccabijem okreće domaćem prvenstvu. Plavi su nominalno gosti kod Lokomotive, ali ta utakmica se igra na Maksimiru.

"Odradili smo jedan trening, danas ćemo još jedan. Proveselili smo se, ali sada razmišljamo o Lokomotivi. Drago mi je što smo pobijedili takvog protivnika. Idemo dalje", kazao je Mario Kovačević na pres konferenciji dan uoči Lokomotive, a dva dana nakon Maccabija.

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Rekao je kako neće poletjeti nakon dvije europske pobjede.

"Nemamo zašto poletjeti, prošla su tek dva kola Europa lige. Fenerbahče ima dobre individualce, Maccabi ima zbilja dobru momčad. Bitno mi je da se moja ekipa zna prilagoditi. Mi smo Dinamo, želimo pobijediti u svakoj utakmici. Tako ćemo i nastaviti.

Moramo se prešaltati na stvarnost. Sutra igramo s Lokomotivom, vjerujem da ćemo energetski biti dobri kako bismo odigrali dobru utakmicu. Hrvatska liga nam je najbitnija", ponovio je dobro poznatu maksimu strateg Dinama.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Širina kadra?

"Klub kao što je Dinamo, koji igra na tri fronta, mora imati širinu. Pohvalio bih sve igrače jer dobro rade. Više koristim 14-15 igrača i oni dobro odgovaraju, kao i ostali. Bitno je energetski biti na maksimumu. Nemamo ozljeda. Složit ćemo pravu ekipu."

Promjene u sastavu?

"Vidjet ćemo, imamo još danas treninga. Ne volim pričati o umoru, ali gledat ćemo da igrači budu na maksimumu. Lokomotiva je trkački jako dobra ekipa, moramo biti pravi ako želimo pobijediti."

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr.

O Sergiju Dominguezu.

"U petak je trenirao zasebno. Danas će biti s ekipom. Ako će biti 100 posto spreman, bit će s ekipom na utakmici. Ako će biti problema, nećemo riskirati."

O Lokomotivi.

"Moram je pohvaliti, stvarno dobra igra. Imaju spoj mladosti i iskustva. Mladom kolegi Nikici Jelaviću svaka čast, jako je dobro to posložio. Igraju nogomet drugačiji od svih. Imaju mlade igrače, morat ćemo se dobro pripremiti", zaključio je Kovačević.