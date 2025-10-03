slavlje u vojvodini /

Što srpski mediji pišu o velikoj pobjedi Dinama? 'Rutinski svladali klub koji vodi Srbin...'

Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Nakon dviju pobjeda Dinamo je vodeći u skupini

3.10.2025.
14:31
Sportski.net
Slobodan Sandic/pixsell
Zagrebački Dinamo u 2. kolu Europske lige pobijedio je Maccabi Tel Aviv 3:1 u Bačkoj Topoli, a njegov povratak u Srbiju nakon gotovo tri desetljeća izazvao je veliku pažnju tamošnjih medija.

Maccabi je poveo u 14. minuti preko Abua Farkhija, no Dinamo je brzo reagirao. Mateo Lisica izjednačio je u 16., a tri minute kasnije Dejan Ljubičić donio preokret. Ljubičić je u 72. minuti potvrdio konačnih 3:1, čime je Dinamo upisao drugi europski trijumf ove sezone.

Srpski mediji nisu štedjeli pohvale: Sportski žurnal je naslovio: "Zagrebački Dinamo srušio Maccabi u Bačkoj Topoli", Telegraf piše o prvom gostovanju Modrih nakon 28 godina i pobjedi nad Lazetićevim Maccabijem, dok Blic podsjeća da je posljednji susret bio 1997. protiv Partizana. Kurir ističe da je Dinamo preuzeo prvo mjesto u Ligi Europa, a B92 navodi da je klub rutinski svladao Maccabi.

Nakon dviju pobjeda Dinamo je vodeći u skupini s maksimalnih šest bodova i gol-razlikom 6:2. Sljedeći europski izazov čeka ih 23. listopada u Zagrebu protiv Malmöa.

