Ella Dvornik otkrila da neće biti s kćerima za blagdane: 'Ove godine Božić imaju curke s tatom'

Influencerica Ella Dvornik (34) ove je godine uranila s božićnim pripremama. Na Instagramu je otkrila da je već kupila poklone za svoje kćeri Balie Dee (8) i Lumi Wren (5) — i to s posebnim planom.

Kako je objasnila, djevojčice će ovog Božića blagdane provesti s tatom Charlesom Pearceom (47), pa je Ella unaprijed pripremila i ostavila darove kako bi ih imale kad ona krajem tjedna otputuje.

Foto: Instagram Story

„Poklone sam smislila tako da ih skupa koriste. Nema poklona posebno za svaku. I svi su kreativne prirode da ih zabavljaju kroz dan. Stalno se svađaju koja je što dobila pa mi se ovo čini kao najbolja opcija“ — napisala je uz fotografiju uredno složenih darova. Ella je usput upitala i pratitelje imaju li oni nešto posebno smišljeno za ovogodišnji Božić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Cure ne žive sa mnom”

Nedavno je influencerica otvoreno progovorila o skrbništvu nad djecom, nakon što ju je pratitelj direktno pitao: „Žive li curice s tobom?“

Ella je iskreno odgovorila: „Ne žive sa mnom. Imamo podijeljeno skrbništvo (zasad). Ali sutkinja je odredila u privremenoj mjeri da cure žive s tatom u našoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu.“

„Sedam dana živimo svi zajedno. Najveći apsurd ikad.“

Ono što je mnoge šokiralo jest njezino priznanje da, unatoč razvodu, jedan dio mjeseca i dalje živi pod istim krovom s bivšim suprugom i djecom.

„Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i kćerima. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svaki drugi tjedan, sretna obitelj. Mogu se rugati ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili.“

Ovakav aranžman izazvao je mnoštvo komentara, a Ella je još jednom potvrdila da svoj život bez filtera dijeli s pratiteljima — čak i kad je riječ o najosjetljivijim temama poput roditeljstva nakon razvoda.

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'