Kovačević nakon trijumfa: "Znam da me neki ne cijene, a ovo je pobjeda kluba koji je stao iza mene"

Dinamo je u najvećem hrvatskom derbiju uzeo veliku 1-3 pobjedu i gotovo sigurno osvojio prvenstvo. Nakon utakmice sreću nije mogao sakriti trener Dinama Mario Kovačević.

"Možda izgleda kao da smo se prošetali, ali čim smo se opustili, Hajduk je počeo stvarati svoje šanse. Brzo smo se uozbiljili i kad smo zabili treći gol, utakmica je gotova," rekao je trener Dinama, koji je komentirao i komentare kako mu momčad slaže predsjednik Dinama Zvonimir Boban.

"Neću to komentirati. Ljudi bi trebali znati gdje sam i s kim sam sve radio, a Zvone je gospodin i ne bi si dopustio to (mješanje treneru u posao, op.a)," komentira Kovačević, koji je bio upitan i da li je prvenstvo gotovo.

"Mučili smo se kroz cijelo prvenstvo, ali smo pokazali da smo najbolji. Ne znam je li i jedna druga momčad mijenjala toliko igrača i došla do ovog. Jedino mi je žao Genka jer smo mogli proći."

Kovačević je prokomentirao i to da će Hajduk sada navijati za Dinamo u kupu:

"Lijepo je to, ali mi gledamo sebe. Ako nekom pomognemo, super," rekao je Kovačević prije nego što je zaključio:

"Znam da me neki ne cijene, ali ja sam uvijek radio najpoštenije što sam mogao, a ova je pobjeda Zvonimira Bobana i kluba koji je stao iza mene," zaključio je Kovačević.

