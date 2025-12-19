Kovačević opet nije izašao pred novinare: 'Neće nas to zavarati, znamo da se nas puno pita'

Dinamo u subotu očekuje utakmica na Maksimiru protiv Lokomotive u 18. kolu SHNL-a, a taj je susret u petak najavio trener Plavih Mario Kovačević.

Klub s Maksimira u dvobojs Lokomotivom ulazi nakon velike pobjede nad Slaven Belupom (5:2) na gostovanju u prošlom kolu i na čelu je tablice, dok je osmoplasirana Lokmotiva u lošem nizu, dugo nije pobijedila i u posljednja je dva kola petrpjela poraze.

"Želja je završiti polusezonu s pobjedom. Neće biti lagano, Lokomotiva nam je u zadnje vrijeme neugodan protivnik, ali u posljednje vrijeme igramo dobro, posebno zadnju utakmicu protiv Slavena. Vjerujem da ćemo sutra tako izgledati i s navijačima se veseliti pobjedi", rekao je Kovačević u video poruci. Tradicionalne konferencije za medije nije bilo, što je postala praksa u Dinamu u posljednje vrijeme.

'Protiv Dinama daju više nego što mogu'

"Kada igraju Lokomotiva i Dinamo, nema tu tko je u kakvoj formi, uvijek su teške utakmice, oni se napale protiv Dinama, a to je njihovo pravo. Igraju solidno, ali ne osvajaju bodove kao na početku sezone. Neće nas to zavarati, to je dobra ekipa, s iskusnim i mladim igračima. Znamo da se nas puno pita, mi smo bitni i vjerujem da ćemo biti pravi da pobijedimo", dodao je Kovačević pa se osvrnuo na potencijalne opasnosti:

"Igraju specifičan nogomet, radit ćemo analizu. Imaju dobra krila, iskusnog Vešovića i Pajača. Imaju mlade igrače koji daju protiv Dinama više nego što u tom trenutku mogu. Posebno su brzi i opasni naprijed, što nam je zadnja utakmica bila primjer. Vjerujem da ćemo se nametnuti i da će se nas najviše pitati."

Lokomotiva je u prvom ovosezonskom dvoboju pobijedila Dinamo i sada se Plavi žele osvetiti za taj poraz.

"Sportski motiv postoji, u ovoj polusezoni smo pobijedili sve protivnike, još nam je ostala Lokomotiva", poručio je Kovačević.

