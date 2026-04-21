Dinamo ide na neugodan teren, Kovačević upozorava: 'Vrijeme je da to promijenimo'

Dinamo nastavlja borbu za naslov prvaka gostovanjem kod Istre 1961, a dvoboj u Puli dolazi u trenutku kada domaćin, pod vodstvom novog trenera, traži izlazak iz rezultatske krize i želi pomrsiti planove zagrebačkoj momčadi.

Iako Dinamo ove sezone ima pozitivan međusobni omjer, dvije uvjerljive pobjede na Maksimiru (3:0 i 4:0), uz jedan poraz (1:2), činjenica je da “Modri” već više od dvije godine nisu slavili u Puli, što dodatno naglašava zahtjevnost gostovanja.

Kovačević: “Svaka utakmica nam je ista”

Uoči susreta trener Mario Kovačević istaknuo je kako njegova momčad pristupa svakoj utakmici s jednakom ozbiljnošću.

“Raspored je gust i svaka utakmica nam je jednako važna. Dobro smo se pripremili i vjerujem da možemo odigrati kvalitetno. Istra je dobra momčad, imali su odličan ulazak u sezonu, a sada s novim trenerom donose i određene nepoznanice”, rekao je Kovačević.

Dodao je kako Dinamo mora ostati fokusiran na vlastitu igru: “Kad smo na svojoj razini, možemo pobijediti bilo koga. Ipak, protivnika shvaćamo maksimalno ozbiljno.”

Trener Dinama posebno je naglasio kvalitetu i iskustvo igrača Istre, izdvojivši imena poput Prevljaka, Lončara i Radoševića.

“Neugodni su protivnik i imaju kvalitetu. U posljednje vrijeme nam ne leže, ali upravo zato imamo dodatni motiv da to promijenimo”, poručio je.

Dinamo u Pulu putuje bez McKenne i Vidovića, koji neće konkurirati za ovu utakmicu, ali bi se trebali vratiti već u sljedećem susretu. Ostatak momčadi je na raspolaganju.

Kovačević se osvrnuo i na obrambene probleme: “U dobroj smo formi, ali u zadnjim utakmicama primamo previše pogodaka. To moramo ispraviti ako želimo do pobjede.”

POGLEDAJTE VIDEO: Počelo je Britansko prvenstvo u utrkama, pazite sad, kosilica