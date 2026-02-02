Kovačević komentirao prijelazni rok: Znakovit je njegov odgovor o dolasku Jagušića

Dinamo je u posljednjem susretu 20. kola HNL-a na Maksimiru pred 4.700 gledatelja pobijedio Vukovar 1991 rezultatom 3:1 i tako pobjegao drugoplasiranom Hajduku na sedam bodova razlike.

"Zaslužena pobjeda, bili smo dobri, ovo nam je četvrta utakmica u 11 dana. Znam da nekad ti unaprijed upisani bodovi mogu biti teret, da nije lako, žao mi je tog primljenog gola. Mogli smo zabiti još koji gol, ali bili smo dominantni i ni u jednom trenutku pobjeda nije došla u pitanje", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević pa dodao:

"Sretan sam kad pobjeđujemo u kontinuitetu, ali ne razmišljam o toj razlici bodova, već gledam da ovako i nastavimo, da budemo i bolji."

O prijelaznom roku.

"Imamo promjena u svlačionici, još radimo, možda bude još jedan-dva novih igrača, iako imamo dobar kadar i bez toga."

Spominje se i Jagušić, ima li nešto po tom pitanju?

"Ne bih htio komentirati, to je pitanje za sportskog direktora, ali trebali bismo još jednog veznog igrača."

'Livi nam je jako bitan'

Beljo je krenuo odlično i pokazuje da je u velikoj formi.

"Od Belje sam to i očekivao, on je puno golova zabio i na jesen. Znam da nije lako kad dođeš u novu momčad, treba vremena za prilagodbu, ali gledam ga od priprema nasmijanoga, u dobroj formi i on će biti samo još bolji."

Vratio se Valinčić, a Livaković upisao prvi nastup nakon dolaska.

"Valinčića smo dugo čekali, bilo nas je malo strah, ali dobro je odradio tih 80 minuta Livaković? Jako sam sretan što ga imamo, vidjeli ste onu obranu u prvom poluvremenu, jako nam je bitan u svlačionici i na terenu, to je igrač koji je osvojio puno trofeja i velika nam je pomoć."

