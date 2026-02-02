FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽIVO NA MAKSIMIRU /

Kovačević komentirao prijelazni rok: Znakovit je njegov odgovor o dolasku Jagušića

Kovačević komentirao prijelazni rok: Znakovit je njegov odgovor o dolasku Jagušića
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

'Gledam ga nasmijanoga, u dobroj formi i on će biti samo još bolji'

2.2.2026.
21:40
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dinamo je u posljednjem susretu 20. kola HNL-a na Maksimiru pred 4.700 gledatelja pobijedio Vukovar 1991 rezultatom 3:1 i tako pobjegao drugoplasiranom Hajduku na sedam bodova razlike. 

"Zaslužena pobjeda, bili smo dobri, ovo nam je četvrta utakmica u 11 dana. Znam da nekad ti unaprijed upisani bodovi mogu biti teret, da nije lako, žao mi je tog primljenog gola. Mogli smo zabiti još koji gol, ali bili smo dominantni i ni u jednom trenutku pobjeda nije došla u pitanje", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević pa dodao: 

"Sretan sam kad pobjeđujemo u kontinuitetu, ali ne razmišljam o toj razlici bodova, već gledam da ovako i nastavimo, da budemo i bolji."

O prijelaznom roku. 

"Imamo promjena u svlačionici, još radimo, možda bude još jedan-dva novih igrača, iako imamo dobar kadar i bez toga."

Spominje se i Jagušić, ima li nešto po tom pitanju?

"Ne bih htio komentirati, to je pitanje za sportskog direktora, ali trebali bismo još jednog veznog igrača."

'Livi nam je jako bitan'

Beljo je krenuo odlično i pokazuje da je u velikoj formi.

"Od Belje sam to i očekivao, on je puno golova zabio i na jesen. Znam da nije lako kad dođeš u novu momčad, treba vremena za prilagodbu, ali gledam ga od priprema nasmijanoga, u dobroj formi i on će biti samo još bolji."

Vratio se Valinčić, a Livaković upisao prvi nastup nakon dolaska.

"Valinčića smo dugo čekali, bilo nas je malo strah, ali dobro je odradio tih 80 minuta Livaković? Jako sam sretan što ga imamo, vidjeli ste onu obranu u prvom poluvremenu, jako nam je bitan u svlačionici i na terenu, to je igrač koji je osvojio puno trofeja i velika nam je pomoć."

POGLEDAJTE VIDEO: Šoštarić: 'Srca su nam puna! Hvala svima, ova medalja pripada svakom tko je bio uz nas'

DinamoMario KovačevićHnl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽIVO NA MAKSIMIRU /
Kovačević komentirao prijelazni rok: Znakovit je njegov odgovor o dolasku Jagušića