Kovačeviću dolazi njegov bivši suradnik: 'Jedva čekam da se vidimo i pozdravimo'

Slaven Belupo u nedjelju navečer gostovat će Dinamu na Maksimiru. Dinamo dočekuje Belupo s vodeće pozicije i nakon dvije velike pobjede protiv Hajduka i Fenerbahčea.

Sve o Slaven Belupu čitajte na portalu Net.hr.

"U fenomenalnom su stanju nakon dvije zadnje pobjede, ali okrećemo se sebi i gledamo kako možemo napredovati. Neće biti lako, Dinamo je u ovom trenutku izraziti favorit, ali mi svoje šanse imamo i pokušat ćemo ih iskoristiti", rekao je trener Mario Gregurina na pres konferenciji.

Foto: David Jerkovic/pixsell

"Ključno je da budemo kompaktni u svakom pogledu, odgovorni na lopti u svim dijelovima terena, a trebat će i malo sreće na Maksimiru ako želimo do pozitivnog rezultata", poručio je i dodao da će Dinamo sigurno promijeniti nekoliko igrača.

'Jedva čekam da se vidimo i pozdravimo'

Sve o HNL-u čitajte na portalu Net.hr.

"Moraju odmoriti za Europu, ali koga god da pošalje na teren, to su sve jako kvalitetni igrači, željni dokazivanja da se ubace u prvi sastav nakon ove dvije pobjede, tako da će u svakom slučaju biti teško", rekao je Gregurina koji je surađivao s današnjim trenerom Dinama Marija Kovačevića, a Kovačević ga je htio odvesti sa sobom u Dinamo.

"Čestitao sam mu porukom nakon pobjede nad Fenerbahčeom, ali jedva čekam da se vidimo i pozdravimo. Puno emocija zajedničkih je tu bilo, prošli smo i preživjeli puno toga i raduje me susret s njim u svakom slučaju", zaključio je Gregurina.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponos na licima navijača: 'Nismo sumnjali u Dinamo! Bit ćemo među prvih osam pa onda bar do polufinala'