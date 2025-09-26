Za manje od mjesec dana dočekuju Dinamo, a sada su smijenili trenera

Malmö je jedan od protivnika Dinama u ligaškoj fazi Europske lige. U petak su raskinuli suradnju s trenerom Henrikom Rydströmom nakon što je izgubio od Ludogoreca na domaćem terenu u prvom kolu Europske lige.

Rydström je na klupu Malmöa stigao još krajem 2022. godine, vodio je švedski klub na 125 utakmica i vodio ih do dva naslova prvaka u Švedskoj. Ove sezone su šest kola prije kraja švedskog prvenstva tek na šestom mjestu. Prvo mjesto je nedostižno, dok europske pozicije bježe četiri boda.

Istovremeno s Rydströmom klub napušta i pomoćni trener Theodor Olsson, dok je proces pronalaska novog glavnog trenera već započeo.

Dinamo će u Švedskoj gostovati vrlo brzo, u sklopu trećeg kola 23.10.

