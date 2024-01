Kako je Dinamo dosad odradio zimski prijelazni rok, je li kiksao što nije doveo Josipa Brekala i da li je posao između Dinama i AEK-a, što se tiče najvećeg Dinamovog eksperimenta modernog doba Roberta Ljubičića - dobar ili loš, odnosno je li to potvrda gubitka osnovne ideje ljudi u klubu što se tiče poslovanja s igračima? Na sve to i još više odgovor nam je dao bivši igrač i trener Dinama - Mario Cvitanović.

"Iskreno, ne znam koja je uopće ideja ljudi u Dinamu, što žele napraviti, ali mi se čini da su se malo odmaknuli od one ideje ili poslovanja koje je u prošlosti donosio rezultate i koje je punilo budžet kluba - a to je proizvodnja i prodaja mladih igrača. Mislim da je to ključna stavka koja nedostaje i od koje se odmaknulo, a koja je bila izuzetno profitabilna i produktivna. Na kraju je kao takva donosila korist i klubu i reprezentaciji i hrvatskom nogometu. Nije slučajno da mladi igrači odlaze iz omladinske škole ili da ne mogu privući kvalitetne igrače u omladinsku školu. Ti igrači vjerojatno sve promatraju, gledaju i vide da se otišlo od nekog jasnog cilja ili jasne ideje proizvodnje mladih igrača i promoviranja njih kao takvih u prvoj ekipi", rekao nam je Mario Cvitanović i nastavio:

"Ako gledamo u posljednje vrijeme, i Rukavina mali... to su izvanserijski talenti. Što se događa s Baturinom? To pitanje isto jasno treba postaviti. Ima tu još kvalitetnih i talentiranih mladih igrača koji su budućnost, a koje u Dinamu ne vide trenutno kao neke glavne adute za uspjeh kluba."

Generalna filozofija upravljanja i vođenja klubom - to se ne zna i tu se odmaknulo - tvrdi nam Mario Cvitanović.

"U konačnici, to nije dobro. Dinamo je od početka bio tog rezona i stvaranja igrača za prvu ekipu i za Hrvatsku. To u konačnici šteti i klubu kao takvom i reprezentaciji", dodaje.

Je li to jedna od ključnih stvari lošijeg rezultatskog učinka u tekućoj sezoni HNL-a ili su problemi ipak dublji?

"Sigurno da su problemi i dublji. Konstantnost i ideja upravljanja, pa i sama filozofija kako stvarati ekipu, kako stvarati, kako i na koji način biti produktivniji i bolji. Jer, jednostavno Dinamo mora biti bolje, mora više, zna i treba više. Navijači u ovom trenutku imaju razloga za, neki način - ljutnu i nezadovoljstvo. I opravdanu veliku želju da to sve izgleda bolje."

E, to je sad već pitanje uzročno - posljedične veze. Kako selektiraš ekipu, kaki ju stvaraš, na koji način vidiš momčad, na koji način uviđaš da ju napraviš produktivnijom? Sve je to, objašnjava nam Mario, uzročno - posljedična veza.

"Onda se dolazi do ovakvih situacija kakva je trenutno sad u Dinamu", dodaje Mario Cvitanović.

O posudbi Josipa Brekala u splitski Hajduk Mario Cvitanović nam je rekao kako mu je to teško komentirati jer se ne znaju svi detalji i što se točno dogodilo između dvije, odnosno tri strane u procesu koji nije došao do svog kraja, ali...

"Siguran sam da navijači Dinama, ali i on sam ja bih rekao, da je puno više želio ili, da bi bio sretniji da je završio u Dinamu nego u Hajduku", zaključio je Mario Cvitanović.