Šamar hrvatskom nogometu? Marijo Tot: 'Došlo je vrijeme da pogledamo istini u oči'

Poznati nogometni trener, bivši pomoćnik Vahidu Halilhodžiću u Dinamu, bivši trener prve momčadi kluba Marijo Tot, komentirao je iz Metkovića za Net.hr odlazak Sergeja Jakirovića s klupe zagrebačkih plavih, ušao u srž problema našeg nogometa i dotaknuo se nečeg o čemu mnogi šute, kad je riječ o HNL-u i kvaliteti našeg nogometa i rada u njemu.

Otvoreno je govorio o VD treneru Sandru Perkoviću, dosadašnjem članu stručnog stožera Jakirovića, pričao i o ostalim aktualnostima, te najavio i dao svoje prognoze nadolazećeg 7. kola HNL-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nema sumnje da su Plavi dobili veliki šamar na Allianz Areni u Ligi prvaka, međutim je li to šamar i čitavom hrvatskom nogometu?

"HNL je u blagom padu, neću reći u strmoglavom padu, ali to odavno spominjem. To nije neka velika mudrost, to se vidi. Nažalost, ni naši ostali klubovi se nisu proslavili u Europi ove godine. Vidjeli smo velikih poraza i razočaravajućih ispadanja. Treba raditi s mladima, dovoditi trenere koji znaju raditi s mladima, dati im vremena i prostora. Uvjere treba poboljšavati. Mi smo na krilima naše reprezentacije godinama prikrivali nešto što se, usudio bih se reći, zove nerad, nedovoljno kvalitetna organizacija, loši uvjeti itd. Naša reprezentacija je to maskirala godinama, međutim čini se da je došlo vrijeme da pogledamo istini u oči i kažemo da se stvari moraju ispočetka mijenjati", tvrdi Marijo Tot, a o naslađivanju simpatizera i navijača Dinamovih rivala zbog teškog 9-2 poraza Plavih u Munchenu od moćnog Bayerna, kojeg oni gledaju samo na televiziji, govori:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

"Nije se dobro ni lijepo naslađivati Dinamovom porazu. Mnogi naši klubovi žive od Dinama".

Što nam je još rekao, o čemu smo s njim razgovarali, koje je stvari on kao stručnjak detektirao, pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa