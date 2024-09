Razgovor s Vahom o povijesnom debaklu Dinama: 'Nedopustivo, ne smiju si to dozvoliti'

Na otvaranju novog formata nogometne Lige prvaka zagrebački Dinamo je na gostovanju u Munchenu izgubio od Bayerna sa čak 2-9 upisavši najteži europski poraz u povijesti kluba.

Prije ove utakmice najteži poraz Plavih u LP bio je od Lyona kada su na Maksimiru izgubili 1-7 u skupini Lige prvaka 2011. godine.

Poraz u Munchenu jedan je i od najtežih u povijesti Lige prvaka. Teže su stradali tek Bešiktaš i Malmo izgubivši sa 0-8. Munchenskih 11 golova (9-2) predstavlja i drugi najveći broj golova u utakmici UEFA Lige prvaka, od grupne faze do finala. Više je postignuto tek u susretu između Borussije Dortmund i Legije Varšava koja je u studenom 2016. završila sa 8-4 za njemački sastav.

Dan nakon teškog poraza Dinama kontaktirali smo bivšeg trenera Plavih Vahida Halilhodžića, koji nije mogao analizirati susret jer ga nije cijelog pogledao, ali nam je rekao kakav je utjecaj tog debakla na momčad.

Foto: Profimedia

"Kad sam pogledao rezultat... Nevjerojatno je što se to dogodilo. Ne smije to Dinamo sebi dozvoliti", rekao nam je na početku pa se osvrnuo na nastavak Lige prvaka.

Dinamo u sljedećem kolu na svom Maksimiru igra protiv francuskog Monaca, a onda ga čeka gostovanje kod Salzburga.

"To je druga razina. Međutim, ipak razina u kojoj si ti zaslužio da budeš. Kad igraš takve utakmice, trebaš se pripremiti za to. Što se to dogodilo, kako je ekipa pripremljena, ne mogu komentirati, ali to je rezultat koji će ostaviti dubok trag. Nažalost, negativan u daljnjem natjecanju. Što prije treba napraviti jedan podvig da bi se to izbrisao taj poraz koji se jako boli. Da se povrati povjerenje, da ne nastane neka panika. Jer primiti devet golova. To je velika katastrofa zagrebačkog Dinama", poručio je i zaključio:

"Kako se dogodilo da jedna ekipa na tom nivou u tako važnoj utakmici primi devet golova. Je li to psihološki, je li to manja kvaliteta, jesu li se prepali? Treba se tu napraviti dobra analiza i svi vidjeti odakle je to. To je kolektivna greška koje koja mora biti objašnjena. Ne može se prijeći preko toga sramotnog poraza."

