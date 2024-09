Dinamo je još i dobro prošao: 'Trener nam je to rekao, htjeli smo zabiti i 10. i 11. gol'

Na otvaranju novog formata nogometne Lige prvaka zagrebački Dinamo je na gostovanju u Munchenu izgubio od Bayerna sa čak 2-9 upisavši najteži europski poraz u povijesti kluba.

Golove za njemački sastav zabili su Harry Kane (20-11m, 57, 73-11m, 78-11m), Raphael Guerreiro (33), Michael Olise (38, 61), Leroy Sane (85) i Leon Goretzka (90+2), dok su strijelci za Dinamo bili Bruno Petković (49) i Takuya Ogiwara (50).

"Htjeli smo ući jako i mislim da smo to uspjeli. Od početka do kraja, osim ovih pet minuta početkom drugog dijela, bili smo dobri i uvjerljivi. Htjeli smo nastaviti s dobrom formom, ovaj rezultat to potvrđuje", rekao je nakon utakmice strijelac četiri pogotka Kane.

"Trener je rekao da budemo nemilosrdni. Prvi, drugi, treći, četvrti, išlo je kao na traci. Došli smo do devet, htjeli smo 10. i 11., moramo tako nastaviti", poručio je.

