Dinamo još s nikim nije razgovarao. Žele u sljedeća dva tjedna pronaći trenera

Sandro Perković, dosadašnji pomoćnik na klupi Dinama, VD je trener Dinama nakon sporazumnog raskida ugovora između Sergeja Jakirovića i kluba ranije tijekom dana.

Danas smo pisali kako Dinamo ide po Edina Terzića i kako je on želja kluba, a više o tome čitajte - OVDJE. Kako smo doznali, čelnici idu u Njemačku razgovarati s Terzićem, a u medijima se spominju i imena Kovača, Bjelice, Sopića, Jovičevića i Ćorluke kao potencijalnih kandidata za novog trenera seniora Plavih, ali doznajemo da Dinamo s nikim još nije razgovarao.

Pojavila se informacija u pojedinim medijima kako je klub stupio u kontakt s bivšim hrvatskim izbornikom Nikom Kovačem i kako im se on zahvalio na pozivu i poručio da želi odmarati do kraja godine, ali prema najnovijim informacijama koje imamo, to nije istina.

Vodeći ljudi u Dinamu imaju za cilj u sljedeća dva tjedna pronaći novog trenera prve momčadi, što ne znači da se to neće dogoditi i ranije. Za sad još uvijek važu imena, mozgaju tko bi bio najbolji za klub, a tek će onda ići s ponudom.

