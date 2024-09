U čije ruke prepuštamo Plave? Tko bi trebao voditi Dinamo nakon potopa?

Nakon velikog kiksa Dinama, lavina reakcija i komentara preplavila je sve - društvene mreže, portale, televizijske sportske programe, pa dan ne prođe bez podsjetnika na München. Prvi instinkt mnogima bio je "dati nogu" Sergeju Jakiroviću - i vrlo brzo situacija među navijačima podsjeća na Euro i kiks hrvatske reprezentacije. Svakako, gubio je u povijesti i Zlatko Dalić s visokim gol-razlikama (6-0 od Španjolske), ali nikad nije primio devet golova u jednoj utakmici.

Dva dana nakon utakmice, evo ga - Jakiru je stigao otkaz. Monaco dolazi Plavima u goste 2. listopada, nešto manje od dva tjedna, a trenerska pozicija trenutno je otvorena. Najviše se uokolo spominju četiri imena: Niko Kovač, Nenad Bjelica, Željko Sopić i Vedran Ćorluka, a onda se pojavila i ideja Edina Terzića.

Premda se nedavno pojavila informacija da je Niko Kovač za Dinamo preskup, ništa nije sigurno. Trenersku karijeru je započeo kao pomoćnik u U21 reprezentaciji da bi iste godine, 2013., preuzeo seniore i vodio ih na Svjetsko prvenstvo u Brazilu gdje se Vatreni nisu nimalo proslavili i put Hrvatske išli već nakon grupne faze. Od 2016. do 2018. godine trenirao je Eintracht Frankfurt da bi nakon njih preuzeo Bayern - vjerojatno i njegov najpoznatiji pothvat izuzev izbornika Vatrenih. U Bayernu se nije dugo zadržao (2019.), a u razdoblju od 2020. do 2023. trenirao je još Monaco i Wolfsburg. Šuškalo se o raznim aranžmanima, ali Kovač je trenutno i dalje bez kluba.

Nenad Bjelica je već oslikan kao jedna od ikona kluba te mu se najviše prepisuju zasluge za ono ne tako davno Proljeće u Europi kad je Dinamo stigao do osmine finala Europske lige. Uz to, pod njegovim vodstvom, Dinamo je osvojio HNL dva puta, 2018/19 i 2019/20, te domaći kup 2018./19. Raskid između Bjelice i Plavih nije bio najljepši, ali nije tajna da mnogi priželjkuju njegov povratak ove četiri godine. Moglo bi se reći da je njegov Dinamo bio onakav kakvim klub želimo pamtiti, ali naravno, uvijek postoje oni koji će mu zamjerati na odlasku radi premale plaće. Nakon Dinama, Bjelica je još vodio Osijek i Trabzonspor, ali i on je, također, trenutno bez kluba.

Bez posla je i Željko Sopić koji također ima iskustva s Dinamom - preuzeo ga je kao privremeni trener nakon odlaska Zorana Mamića. Iako je pretežno djelovao u HNL-u, imao je i vanjskih poslova u Al-Ainu i Sabahu. Krajem 2022. godine bio je preuzeo Goricu, a posljednji pothvat bila mu je Rijeka koja ga je ljetos potjerala iz kluba iako ih je prošle sezone doveo do finala SuperSport Kupa.

Kao jedna od opcija tu je i Vedran Ćorluka, dijete Dinama, koji je i sam bio na utakmici u Münchenu. Nakon što je objesio kopačke o klin, pridružio se Zlatku Daliću kao pomoćni trener reprezentacije, ali njegova je najveća zamjerka to što se Čarli nikada nije okušao u samostalnom treniranju. Pitanje je je li uopće dobra ideja klub prepustiti nekome bez puno trenerskog iskustva u trenutnoj situaciji gdje će se Plavi znatno namučiti kako bi se spasili od ranog ispadanja.

Prema posljednjim informacijama, kao jedno od imena spominje se i Edin Terzić. Njemačko-hrvatski trener je bio dugogodišnji pomoćnik Slavena Bilića, a radili su skupa u Bešiktašu i West Hamu, a bio je i član stručnog stožera u Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na EURO-u 2012. godine. Bitno je spomenuti da je Terzić doveo Borussiu Dortmund do posljednjeg finala Lige prvaka kojeg su protiv Real Madrida igrali, a i izgubili, na Wembleyju. On je, također, trenutno bez kluba.

Pravo je pitanje tko bi od ovih velikih imena trebao preuzeti Dinamo u ovako osjetljivom razdoblju. Rasprava o tome je li puštanje Jakirovića bio dobar odabir i dalje je u tijeku, ali sigurno je da zagrebačkom klubu treba netko tko ih može izvući iz ovog ponora.