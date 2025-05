Dao pravo bogatstvo za novi auto, ali kad je upalio GPS, otkrio je istinu koja ga je frapirala

Automobil za mnoge vozače nije samo prijevozno sredstvo – on je svakodnevni saveznik, simbol slobode i praktičnosti, često i produžetak osobnosti. Omogućuje vam da se bez stresa i žurbe zaputite na posao, obavite sve obaveze u svom ritmu i osjetite da imate kontrolu nad vlastitim vremenom.

Trgovine, kafići, vikend izleti ili iznenadni planovi – sve vam je na dohvat ruke kad imate ključeve svog automobila. Za mnoge, upravo taj automobil postaje više od sredstva – to je poznat miris unutrašnjosti, omiljena glazba koja svira na putu kući, udobno sjedalo koje zna oblik vaših leđa i stotine uspomena – od prvih vožnji, odlazaka na more, do spontanih večernjih izleta.

Zato nije čudno da se za auto vežemo gotovo kao za blisku osobu. No, što ako vam ga jednog dana jednostavno – ukradu?

To nije samo materijalni gubitak. To je šok, nevjerica i osjećaj praznine. Automobil koji ste brižno održavali, kojem ste možda dali nadimak, nestaje u trenu. I dok čekate vijesti od policije ili osiguranja, ostaje pitanje: kako nadoknaditi ne samo vrijednost, već i emocionalnu povezanost?

No, jedan muškarac, Ewan Valentine iz Solihulla u West Midlandsu, doživio je priču koja zvuči poput filmskog zapleta - njegov devet godina star Honda Civic Type R, automobil za kojeg je bio iznimno vezan, jednog je jutra jednostavno nestao s prilaza ispred kuće – bez traga i objašnjenja.

Foto: YouTube

Pronašao identičnu zamjenu

Njegova djevojka se ustala ujutro kako bi se njime odvezla na posao, ali kada je izašla iz kuće, dočekala ju je prazna prilazna staza - automobila nije bilo.

Naravno, odmah su obavijestili policiju i osiguranje, no procedura je bila spora, a odgovori su dolazili kap po kap – ako uopće. Ewan nije mogao samo sjediti i čekati. Pokrenuo je vlastitu potragu, te neumorno pregledavao internetske oglase u nadi da će pronaći dostojnu zamjenu za automobil koji mu je toliko značio.

S obzirom na povezanost koju je osjećao prema svom "limenom ljubimcu", gotovo nije mogao povjerovati kada je naišao na oglas za vozilo koje je izgledalo identično njegovome – svaki detalj, pa čak i customizirani ispušni sustav, odgovarao je njegovoj ukradenoj Hondi.

Jedina stvar koja nije pasala bile su registracijske oznake. No u tom trenutku, vođen emocijama i željom da ponovno osjeti uzbuđenje vožnje u omiljenom automobilu, Ewan nije ni pomislio da bi to mogao biti – njegov ukradeni auto.

"Činilo se savršenim. Otišao sam do salona da ga pogledam, ali mislim da mi je prosudba bila zamagljena jer sam bio očajan da zamijenim auto, pa nisam baš detaljno provjerio", rekao je Ewan.

Foto: YouTube

Kupio svoj auto

Bez previše razmišljanja, platio je 20.000 funti (oko 23.000 eura ) za crni Civic i krenuo kući. No ubrzo su se počeli javljati čudne stvari. Dok je pregledavao prtljažnik, pronašao je navlaku za šator i borove iglice – iste one koje je imao u ukradenom autu.

Zatim su uslijedili omoti grickalica koje je sam ostavio, i konačno – karakterističan miris piva koji je ostao u vozilu nakon što je u njemu slučajno razbio bocu.

"Osjećao sam neku nelagodu, ali sve sam još uvijek pripisivao slučajnosti. No onda sam se sjetio da pogledam povijest u navigaciji", otkrio je.

Tu više nije bilo sumnje – pojavile su se adrese njegove kuće, roditelja, djevojke i drugih mjesta koja je posjećivao posljednjih godina. Da stvar bude još čudnija, njegov se mobitel automatski povezao s automobilom bez potrebe za novim uparivanjem.

Nakon što je obavijestio policiju, ustanovljeno je da je broj šasije (VIN) na vozilu izmijenjen. Lopovi su ga pažljivo uklonili s motora, zamijenili utisnuti broj na dovratniku naljepnicom, a serijski broj motora su prebojili.

"To je bio moj auto. Dodatnim tehničkim provjerama pronađen je izvorni VIN broj. Čak su pokušali prepraviti broj u ECU sustavu, iako se to teško nalazi", istaknuo je.

Međutim, Ewan nije bio jedina žrtva ove prijevare. Prema informacijama koje je kasnije potvrdila policija, ni prodavači iz auto salona nisu imali pojma da je vozilo koje prodaju zapravo ukradeno. Čini se da su i njih lopovi vješto obmanuli.