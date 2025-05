Došao je i taj dan kad će se na Poljudu sudariti Hajduk i Dinamo. Puno je toga rečeno, puno se tinte prolilo, puno je toga napisano, ali sve to sad ide u zaborav. Jedino je mjerilo teren i ono što ćemo popodne od 16.00 na Poljudu vidjeti u vječnom hrvatskom nogometnom derbiju, najvećem našem klupskom sportskom događaju - bez premca!

Kulturni fenomen

Derbi između Hajduka i Dinama nije samo nogometna utakmica. To je kulturni fenomen, ogled sjevera i juga, titana hrvatskog nogometa čije rivalstvo traje više od stoljeća, još od prvog susreta Hajduka i Građanskog 1913. godine. Svaki derbi piše novo poglavlje ove sage, a subotnji će biti poseban.

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

U sklopu 33. kola SuperSport HNL-a, splitski Bili i zagrebački Plavi sudarit će se u izravnom okršaju koji bi mogao presudno utjecati na ishod prvenstvene utrke, jedne od najneizvjesnijih u posljednja dva desetljeća. Interes navijača dosegnuo je vrhunac – Poljud je rasprodan danima unaprijed, a atmosfera u Splitu i nogometnoj Hrvatskoj naelektrizirana je do krajnjih granica.

Hajduk ima bod više od Dinama 4 kola prije kraja

Hajduk je 4 kola prije kraja uzbudljive SuperSport HNL sezone na drugoj poziciji s +1 u odnosu na Dinamo koji je treći (Rijeka 56, Hajduk 56, Dinamo 55 bodova), međutim u lošijem momentumu dočekuje ovaj derbi.

U posljednja 4 kola Bijeli su uzeli svega 2 od mogućih 12 bodova, dok je Dinamo slavio u tri od posljednja četiri sraza. Pobjeda u derbiju protiv Rijeke Plavima je dalo samopouzdanje i odlučni su otputovali u Split da pokažu šampionski gard i mentalitet kojeg neupitno imaju. Hajduk, s druge strane, želi pred svojim navijačima ostati neporažen jer im i remi odgovara, iako imaju ambiciju uzeti sva tri boda. Zanimljivo, ali Dinamo u četvrti ovosezonski derbi ulazi s četvrtim različitim trenerom.

Ovaj derbi stoga nije samo pitanje prestiža, već izravna bitka za naslov prvaka. Eventualni poraz za bilo koju momčad značio bi ogroman korak unatrag u borbi za titulu, dok pobjeda otvara vrata prema toliko željenom trofeju. Dinamu je pobjeda gotovo imperativ kako bi preuzeo kontrolu nad svojom sudbinom, dok bi Hajduku i bod, ovisno o ishodu utakmice Rijeke i Gorice dan kasnije, mogao održati nadu živom, iako Splićani zasigurno neće kalkulirati pred svojim navijačima.

Ulaznice i za domaće tribine i gostujuću rasprodane

Koliki je značaj utakmice najbolje svjedoči podatak o prodaji ulaznica. Poljudske tribine bit će ispunjene do posljednjeg mjesta. Dinamo je dobio kontingent od 1794 ulaznice za gostujući sektor (po cijeni od 5 €), koje su planule u rekordnom roku.

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Identična situacija bila je i s domaćim ulaznicama – pretplatnici i članovi Hajduk, razgrabili su svoje dragocjene papiriće. Iako je stadion službeno rasprodan, postoji mala mogućnost da se pokoja ulaznica pojavi u slobodnoj prodaji na dan utakmice, ukoliko neki pretplatnik ustupi svoje mjesto. Jedno je sigurno - Torcida i Bad Blue Boys vodit će rat glasnicama na tribinama.

Foto: Zvonimir Barišin/PIXSELL

Bivši hrvatski nogometaš, osvajač bronce s Hrvatskom na SP-u u Francuskoj 1998 Ardian Kozniku (57.), nosio je dres i Hajduka i Dinama.

Foto: Robert Anić/PIXSELL

"Ponosan sam na tu činjenicu što sam nosio dres dva najveća hrvatska kluba. To me čini jako ponosnim", kazao je u uvodu razgovora za Net.hr.

Očekivanja?

"Teško je reći tko će pobijediti. Ove sezone uistinu se svašta događa u SuperSport HNL-u. Hajduk u posljednja 4 kola ne briljira, Dinamo je nešto bolji u posljednja 4 kola. Dinamo vraća formu, ali ne mora značiti to i pobjedu u derbiju. U derbiju možeš igrati dobro i izgubiti. Sve je moguće. Jedno je sigurno - nemoguće je prognozirati pobjednika".

Foto: Zvonimir BariŠin/PIXSELL

'Čast je igrati takvu utakmicu'

Kozniku je u jedno siguran...

"U pun Poljud, dobru atmosferu i od strane Torcide i Bad Blue Boysa, siguran sam da ćemo uživati u spektaklu najvećeg hrvatskog derbija. Svakom igraču treba biti čast igrati jednu takvu utakmicu u takvom trenutku. Derbi je uvijek nepredvidiv, bez obzira na stanje na ljestvici i formu. U derbiju je sve moguće. I Hajduk i Dinamo u rosteru imaju dobre igrače. Hajduk ima jednog Livaju koji vrijedi za dva - tri nogometaša. Imaju Rakitića, par dobrih pojedinaca, a Dinamo ima jednog Pjacu u dobroj formi, nedostaje im doduše Petković, ali tu su Arbër Hoxha, Martin Baturina, Petar Sučić, Arijan Ademi, Luka Stojković, Josip Mišić itd. Ima Dinamo dobru momčad".

Kozniku smatra da Dinamo treba ići po pobjedu, otvorenog garda...

"Nema druge. Dinamo mora dobiti ako misli preskočiti Hajduk u poretku. Uf, sad kad pričamo o derbiju, vraćaju me misli u prošlost. Više sam puta igrao za Hajduk nego za Dinamo. Često se sjetim tog prvog derbija, ali i brojnih drugih, često pričamo o tome, nikad to ne zaboravljam. Bilo je zaista puno derbija za pamćenje, sjećam se i jednog na Poljudu kada sam zabio za pobjedu u posljednjim minutama, tada je Ibrahimović branio za Dinamo, kad daš pobjednički gol to pamtiš. Pamtim i prvi derbi u Dinamovu dresu na Poljudu, asistirao sam Viduki za pogodak, završilo je 1-1. Uvijek sam bio profesionalac na terenu."

Klizećim startom pred samom linijom terena Ardian Kozniku je u ožujku 1992. preusmjerio loptu u mrežu za drugi, presudni pogodak splitskog kluba na utakmici u Zagrebu.

'Derbije pamtiš zauvijek'

"Nikad to neću zaboraviti. To su trenuci koje pamtiš zauvijek, koji te obilježe. Ispunjen sam i blagoslovljen što sam nosio dres i Hajduka i Dinama. Sad kad se vratim u prošlost, u moje nogometno vrijeme, mi kako smo dočekivali derbije, pa mi nismo spavali danima, a meni se nekako čini da neki igrači danas i u Hajduku i Dinamo nisu svjesni niti derbija niti dresa kojeg nose."

Foto: Robert Anić/PIXSELL

Ardian Kozniku razmišlja kao trener...

"Da, današnje generacije prelako i olako shvaćaju neke stvari. Prelako se neki igrači predaju, a trebali bi više cijeniti dres Hajduka i Dinama. Evo, da Hajduk nema Livaju, ne bi bio Hajduk tu gdje je sad, nažalost. Marko Livaja je nepredvidiv, zabija, namješta golove, malo koja momčad ima takvog igrača. Livaja drži Hajduk na životu, uz nekolicinu igrača, ali on najviše."

Ponosan je na jedno...

'Dres Hajduka i Dinama imaju posebnu težinu'

"Imao sam čast nositi dres oba hrvatska velikana i ti dresovi imaju posebnu težinu. Dobro, jako jako dobro trebaš iznojiti i natopiti dres Hajduka i Dinama. Bez podcjenjivanja ikog, ali to su naša dva najveća hrvatska kluba ikad. Oznojio sam ih kao igrač dobro, dobro sam ih poštivao, dobro i profesionalno nastupio, na kraju krajeva kao takav sam došao do reprezentacije Hrvatske, zahvaljujući dobrim igrama u Hajduku i mojoj požrtvovnosti i predanosti. Moraš poštivati i ispoštovati i dres Hajduka i Dinama."

Nastavio je pričati u jednom dahu...

"Od malih sam nogu, još kao dijete, navijao sam za Hajduk, ispunila mi se želja i da zaigram za njih, ali i za Dinamo. U Dinamu sam došao nakon SP-a u Francuskoj i ponosan sam na to. Hajduk nije bio prvak 20 godina i možda je red da osvoji naslov. Da vidimo što to znači kad je Hajduk prvak, ja sam to doživio. Bio sam prvak s Hajdukom i s Dinamom. Uživao sam kao prvak u oba kluba", zaključio je Ardian Kozniku.

'Mirna glava, hladno srce i energija u nogama

Trener Hajduka, Gennaro Gattuso, svjestan je težine trenutka, ali na konferenciji za medije uoči utakmice pokušao je smiriti tenzije i fokusirati se na ono najvažnije – igru.

Poštovanje prema Dinamu, ali vjera u vlastite snage

Talijanski stručnjak nije štedio komplimente na račun protivnika.

"Očekujem kvalitetan Dinamo, oni su naviknuti na ove velike utakmice. Više puta sam naglasio da su oni uvjerljivo najkvalitetnija momčad lige kad pogledate imena na papiru i takve ih i očekujem," istaknuo je Gattuso, dodavši kako povijest i Dinamova dominacija posljednjih 19 godina sugeriraju da su oni favoriti.

"Ako ćemo razmišljati o tome kako Dinamo dominira zadnjih 19 godina, onda ne trebamo ni igrati utakmicu."

Gattuso: 'Tu smo, živi smo'

Unatoč respektu prema Plavima, Gattuso zrači optimizmom koji temelji na trenutnoj situaciji.

"Najveći razlog za optimizam je kad se pogleda tablica. Tu smo, živi smo," poručio je, aludirajući na minimalne bodovne razlike na vrhu.

Svjestan je pritiska koji vlada u gradu, ali ističe da mu se sviđa mogućnost borbe za velike stvari.

"Nadam se da ćemo ostvariti sva očekivanja navijača, igrača i ljudi koji rade u ovom klubu."

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U dosadašnja tri ovosezonska derbija, Hajduk je dvaput slavio, dok je posljednji okršaj na Maksimiru završio rezultatom 2-2.

Ključevi uspjeha i upozorenja

Gattuso je naglasio važnost mentalnog pristupa i potpune predanosti.

"Iskustvo je važno, ali moderan nogomet traži mnogo više od iskustva. Ne možemo dozvoliti da dva-tri igrača uđu u utakmicu s 50 posto. Svi moraju biti na 100 posto," rekao je, priznajući da je momčad u posljednjim utakmicama možda platila danak neiskustvu. "Mirna glava, hladno srce i energija u nogama bit će ključni."

Upozorio je i na opasnost prevelike euforije ili nestrpljenja.

"Nemojte očekivati da ćemo u prvih deset minuta razvaliti utakmicu. Ako s tim stavom uđemo, onda će nam se srušiti svijet."

Istaknuo je da energije u momčadi ima, ali da je potrebna hrabrost i mirnoća, bez napetosti. Odbacio je mogućnost kalkuliranja i igranja na neriješeno.

"Bolje je remizirati nego izgubiti, ali ja kao trener ne razmišljam o tome i ne znam kako pripremiti utakmicu da se igra na remi. Tražim od igrača mentalitet i ponos kad izađu na teren."

Osvrnuo se i na nedavne crvene kartone, odbacivši priče o urotama:

"To su sve naše greške, nema urota. Mi moramo biti oprezniji."

Momčadske novosti i mogući sastavi

Gattuso za ključni dvoboj sezone može računati na gotovo sve glavne adute. Jedini sigurno izvan stroja su Jan Mlakar, koji vuče ozljedu kvadricepsa, te Stipe Biuk, kojeg i dalje muči pubična kost. Očekuje se da će Michele Šego dobiti priliku na krilnoj poziciji.

Gattuso je oprezan...

Sandro Perković: 'Tri boda su cilj na Poljudu'

"Dinamo ima 23 igrača koji u svakom trenutku mogu odigrati odličnu utakmicu. Baturina i Petković imaju veliku kvalitetu, ali Dinamo njih lako zamijeni. Naviknuti su igrati velike utakmice. I prošli put su mi rekli da Baturina neće igrati pa je igrao."

Sandro Perković najavio je hrabri Dinamo od prve minute...

"Bez velikih riječi idemo u Split, znamo gdje idemo i protiv koga igramo i koliko nam znači. Utakmica protiv Rijeke pokazala je naš karakter, s tim karakterom dolazimo na Poljud. Bez euforije i bez straha. Tri boda su cilj, tako ćemo se postaviti", kazao je strateg Dinama.

Perković ima samo jednu želju, svjestan kako se priča za Dinamo u derbijima protiv Hajduka ove sezone razvijala...

"Nismo uspjeli ove sezone pobijediti Hajduk. Bez obzira na trenutačnu formu i poziciju na ljestvici. Želio bih da potpis momčadi bude kao protiv Rijeke. Želimo pokazati najbolje od sebe", dodao je Sandro Perković.

'Petko izgleda sve bolje, koristit ćemo ga'

Hoće li za Dinamo igrati Petković i Baturina?

"Petko izgleda sve bolje, koristit ćemo ga. Liječnici su naporno radili. Stvari idu na bolje, koliko će to biti dovoljno, odlučit ćemo na sutrašnjem treningu", opovrgnuo je glasine iz medija da će Petković biti nedostupan pa se dotaknuo i Baturine. "Zahvaljujem se liječničkoj službi i fizioterapeutima koji su naporno radili da ga osposobe za utakmicu, kod njega je primjetna velika želja za igrom u derbiju, stvari idu na bolje, sutra ćemo odlučiti hoće li zagrati", zaključio je Sandro Perković.

