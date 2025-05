Jerko Leko zna kako je to igrati derbije za Dinamo protiv Hajduka na Poljudu. Leko je za Dinamo, prema podacima s interneta, igrao u dva mandata. Prvi mandat trajao je od 1999. do 2002. i u njemu je odigrao 45 utakmica uz 5 golova. U drugom je Dinamov dres nosio od 2011. do 2014. i odigrao 63 utakmice uz 5 golova. Kad ga se pita koji od derbija na Poljudu pamti najviše, kazat će one prve jer je bio mlad igrač pa je kod njega bilo prisutno više emotivnog naboja. Međutim, bez obzira na godine, vječiti derbiji u njemu su uvijek budili nešto posebno.

"Nema veće utakmice u hrvatskom nogometu od ove, a subotnja će biti nešto posebno jer je iznimno bitna i za Dinamo i za Hajduk u toj utrci za naslov prvaka Hrvatske. Igrao sam dosta derbija, posebno su mi dragi oni prvi, kad smo u Splitu slavili 2-0. Zahora je zabio, a ja asistirao. To je bila sezona prije nego što sam otišao u inozemstvo, 2002. godina, mislim da je Ilija Lončarević bio trener ako se ne varam", govori u razgovoru za Net.hr Jerko Leko.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Očekivanja?

"Na Hajduku je veći pritisak u svakom slučaju. Igraju doma i porazom bi si stvarno zakomplicirali puno toga, što zbog atmosfere i svega. Mislim da Gennaro gattuso neće ići puno u rizik u smislu da bi on čak bio i zadovoljan bodom, moje mišljenje. Puno više gube s porazom. Mislim da će Gattuso ići na sigurniju varijantu i da neće biti puno 'divljanja', da će ići na to da mu je i bod dobar jer je Hajduk +1 u odnosu na Dinamo i s remijem bi tako i ostalo, a uvijek može riskirati protiv Rijeke i napasti titulu, a znamo da Hajduk i protiv Rijeke igra na Poljudu. Vidjet ćemo kako će to izgledati", priča Jerko Leko.

Dinamo?

"Dinamo je po meni u dobrom momentumu i vjerujem da može na Poljudu pokazati jednu zrelu partiju i da taj veći pritisak koji je na Hajduku iskoristi i da se vrati u Zagreb s 3 boda".

"Vidjet ćemo hoće li uistinu tako i biti ili će Petković ući u nekom periodu utakmice, kao protiv Rijeke. Nije spreman, ali sama njegova prisutnost je nekad dovoljna da koju loptu sačuva, da napravi ono što treba obrani Dinama. Pogotovo ako bude pozitivan rezultat za Dinamo, da koju loptu sačuva u trenucima pritiska Hajduka, ako bude gubio. Kažem, treba vidjeti jesu li medijski napisi točni, ne kažem da nisu ili jesu."

Što će biti ključ dobrog rezultata za Dinamo protiv Hajduka na Poljudu?

"Dinamo će morati odigrati momčadski, ne treba gledati pojedinačno. Ovo je idealna prilika da pokažu da imaju karakter. Dinamo ima karakter i izgrađeni mentalitet pobjednika, a u ovoj utakmici imaju priliku to i pokazati. Bitno je da budu momčadski na nivou, da imaju onaj duh potreban za dobar rezultat, onda bi s takvom energijom mogli bi se vratiti u Zagreb s pozitivnim rezultatom".

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 18.12.2103. - Split - Hajduk - Dinamo: Jerko Leko, Arijan Adem, Domagoj Antolić, Pinto, Soudani i ekipa.

Što bi za Jerku Leku bio pozitivan rezultat za Dinamo?

"Remi, ali vjerujem u pobjedu. Ima do kraja onda 4 utakmice i da ne izgubi, tj da ne pobijedi, s bodom su još uvijek u igri. Dinamo bi trebao uzeti veći rizik od Hajduka. Hajduk ima priliku za popravni, a Dinamo s bodom opet ne ovisi o sebi i mora ići na pobjedu na Poljudu. Teško je pričati o ikakvom porazu, nitko od dinamovaca ne navija za poraz Dinama, ali problem je sljedeći - vidjeli smo kakva je SuperSport HNL liga ove sezone i da svatko svakog može dobiti, ali bi bilo iznimno iznimno teško za Dinamo okrenuti situaciju u svoju korist ako bi izgubio u Splitu od Hajduka."

Rekao nam je zanimljivu konstataciju...

"Dinamo bi trebao ići na pobjedu i pokazati šampionski gard. Mislim da se Hajduk toga i boji. Ako Dinamo bude suzdržan, onda će to ići Hajduku na ruku i jednostavno onda taj bod koji Gattuso, ajmo reći priželjkuje uz pobjedu, s tim bodom bi bio zadovoljan".

Tko je po Jerku Leki favorit?

"60-40 bi dao u korist Dinama."

