Je li karma vratila Sergeju Jakiroviću za naprasni odlazak iz Rijeke u Dinamo, prije bitne prve playoff utakmice s Lilleom u Lilleu u kolovozu prošle godine u kvalifikacijama za skupinu KL-a?

Mnogi se ne slažu s tadašnjom odlukom, sad već bivšeg trenera Bijelih s Rujevice i zagrebačkih Plavih, što je samo tako ostavio klub na cjedilu, napustio brod, ne koji tone, nego koji je u tim trenucima čak i bio u naletu, s punim jedrima prema naprijed...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bez obzira koliko zov Dinama bio jak, ali ima i onih, poput Saše Peršona, trenera juniora Orijenta, bivšeg nogometaša Rijeke, Dinama i Hajduka i reprezentativca Hrvatske u nogometu u nastajanju, koji smatraju kako je čitava situacija još prilično nejasna oko toga, te kako je teško pričati o nekakvoj karmi i napuštanju kvarnerskog nogometnog broda, tj komentirati karmu kao takvu u ovoj situaciji.

"Karma... ha, slušajte, teško je odgovoriti na vaše pitanje da li je karma vratila Jakiroviću za taj njegov tadašnji potez, kad mi koji nismo u klubu niti ne znamo što se točno dogodilo. Svi koji pričaju o tome sad, o nekakvoj karmi, dobroj ili lošoj odluci, samo naklapaju, jer je sve prilično nejasno", počinje svoju priču za Net.hr Saša Peršon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja kao trener uvijek sam na strani svojih kolega, neovisno o tome što se dogodilo, ali to ne znači da je odgovornost samo na igračima. Nije, odgovornost je i na treneru. Što se tiče karme ili ne karme, je li Jakirović OK ili nije OK postupio, ne znamo točno što se tad, u stvari dogodilo, što su se on i Mišković dogovorili", nastavlja poznato nogometno ime.

Foto: Miro Balov

"Jakirović je kazao kako je on s Miškovićem razgovarao barem deset dana prije svoje odluke. E sad, ne mogu reći, tvrditi da Jakirović to izmišlja, da on laže. Isto tako, Mišković neće u toj situaciji reći - da, razgovarali smo i dogovorili smo se. Predsjednik Rijeke je rekao suprotno tvrdnjama Jakirovića, ali to ne znači da ni on ne govori istinu. Prilično je situacija nejasna u ovom svemu, netko sigurno ne govori istinu, pa mi je teško odgovarati na vaša pitanja o karmi i (ne)korektnom potezu Sergeja. Njih dvoje najbolje znaju što se tu dogodilo. Karma je stvar koju ćete vi novinari sad potezati, ali možete ovu situaciju stvarno gledati iz više aspekata. Znači, ne znamo što se točno dogodilo, pa je teško i komentirati određene stvari koje se, pritom, mogu sagledati i tumačiti iz više aspekata", objasnio je Saša Peršon i dodao:

"Poraz od 9-2 presudio je Jakiroviću, ništa drugo. Spominju se sad porazi Jakirovića, taj nesretni Solun i PAOK, spominje se i igra protiv kosovskog predstavnika, dok se manjim dijelom spominje HNL, naša liga. Dinamo je prošle sezone pod Jakirovićem uzeo duplu krunu u sezoni koja je za njih bila teška, u kojoj su većim dijelom, skoro pa 70% natjecanja, gledala u leđa Hajduku i Rijeci. Uspoređivati HNL s jednom Bundesligom je besmislica", govori Saša Peršon i nastavlja:

"Ok, devet golova nije dobro primiti, nije ugodno, Dinamo je baš naletio na jedan moćni bavarski stroj, ali i takav je Dinamo u SuperSport HNL-u favorit za osvajanje prvog mjesta. To samo govori o razlici između Europe i naše lige. Sad pazite ovo - da je Dinamo, kojim slučajem izgubio 4-2, a ne 9-2, prešlo bi se preko toga. Devet komada u mreži Ivana Nevistića presudilo je Jakiroviću, ništa drugo, ni naša liga, ni poraz od Hajduka. I dalje je Dinamo favorit. Ovih 9-2 odzvanjat će u ušima još jedno vrijeme, a onda će se čitava situacija vratiti u normalu. U Ligi prvaka u sljedećem kolu igraju protiv Monaca i vjerujte mi, ako Dinamo u toj utakmici odigra dobro, uzme tri boda kojim slučajem, ovih 9-2 više neće zvoniti", zaključio je Saša Peršon.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot komentirao je aktualnu turbulentnu situaciju u Dinamu i dramu oko Sergeja Jakirovića.