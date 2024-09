Ivković o smjeni Jakirovića: 'Pitanje je koliko se otkaz Jakiru dugo spremao'

Sergej Jakirović dobio je u četvrtak otkaz u Dinamu. I dok se već nagađaju njegovi nasljednici, cijelu situaciju komentirao je za Net.hr bivši vratar i nogometni analitičar Tomislav Ivković.

"Pravo je pitanje je li ta odluka došla preko noći ili je tinjalo još od prošle sezone? Ovaj je poraz (protiv Bayerna) samo sve to ubrzao, a nadam se da u Dinamu imaju rješenje. Ako nemaju odmah rješenje onda su trebali pričekati još koji dan dok ne nađu pravog nasljednika", započeo je Ivković.

"Sad će biti milijun kandidata. Igrao sam u velikim klubovima, znam iz iskustva kako to funkcionira. Ako nemaš odmah trajno rješenje da zamjeni trenutnog trenera, onda si u minusu. Po meni to onda nije dobro odrađen posao. No ne znam kako razmišljaju u Dinamu", zaključio je.

O mogućim kandidatima i svojim 'favoritima' Ivković nije htio komentirati.

