Luka u fokusu: 'Trener Milana je ponovio istu pogrešku s Modrićem'

Poraz Milana od Napolija (0:2) u polufinalu talijanskog Superkupa u Rijadu odjeknuo je u sportskim medijima, a ugledni španjolski list Marca nije imao dvojbi oko glavnog krivca. U analizi utakmice pod naslovom "El Milan tira la Supercopa sin Modric" (Milan je bacio Superkup bez Modrića), Španjolci su prst uperili izravno u trenera Massimiliana Allegrija zbog odluke da kapetana hrvatske reprezentacije ostavi na klupi.

Vijest koja je odjeknula

Milan, koji je u natjecanje ušao kao prošlosezonski finalist talijanskog Kupa, bio je suočen s prvakom Napolijem, no najveće iznenađenje dogodilo se i prije prvog sučevog zvižduka. Allegri je odlučio odmoriti Luku Modrića, igrača koji je do te utakmice bio nezamjenjiv u veznom redu Rossonera, započevši svih petnaest utakmica u Serie A. Umjesto njega, priliku je dobio mladi švicarski veznjak Ardon Jashari.

"Vijest je odjeknula prije sučevog zvižduka. Massimiliano Allegri odlučio je ostaviti Luku Modrića na klupi i postaviti Jasharija kao 'registu'", ističe Marca u svom tekstu, opisujući Modrića kao "bivšeg igrača Real Madrida i simbol Hrvatske".

Odluka je tim više iznenadila jer je Modrić, unatoč svojim godinama, ključan za igru Milana, što je i sam potvrdio u nedavnom intervjuu. "Sretan sam jer igram za, po meni, najveći talijanski klub. Uživam svakog dana u Milanellu i svaki put kad nosim dres Rossonera", izjavio je Modrić.

Ponovljena pogreška

Marca podsjeća kako ovo nije prvi put da je Allegri donio sličnu, na kraju se pokazalo, pogrešnu odluku. Povukli su paralelu s nedavnim ispadanjem Milana iz Kupa Italije.

"Toskanski trener donio je istu odluku u osmini finala talijanskog Kupa protiv Lazija, u utakmici u kojoj su ispali (1:0)", pišu Španjolci, sugerirajući da Allegri svjesno žrtvuje kup natjecanja kako bi prioritet dao borbi za Scudetto, gdje je Milan trenutno u samom vrhu ljestvice.

Tijek utakmice u Rijadu dao im je za pravo. Napoli je preuzeo kontrolu i poveo u 39. minuti golom Neresa, da bi pobjedu potvrdio sjajni Rasmus Hojlund u drugom poluvremenu. Allegri je pokušao spasiti što se spasiti da uvođenjem Modrića petnaest minuta prije kraja, no bilo je prekasno. "Milan je uveo Luku Modrića kako bi pokušao preokrenuti rezultat, ali nije uspio stvoriti gotovo nikakvu opasnost protiv dobro postavljenog Napolija", zaključuje Marca.

Tako je Milan ostao bez prilike za obranu naslova osvojenog u siječnju 2025. godine, a Luka Modrić će na svoj prvi trofej u dresu slavnog talijanskog kluba morati još pričekati. Napoli će pak u finalu igrati protiv pobjednika susreta između Bologne i Intera.

