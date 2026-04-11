Crni scenarij za Real Madrid: Španjolci najavljuju potpuni kolaps

Real Madrid remizirao je 1:1 protiv Girone na Santiago Bernabéuu u susretu 17. kola La Lige i dodatno zakomplicirao borbu za naslov prvaka. Umjesto nastavka pozitivnog niza, madridska momčad ušla je u razdoblje koje sve više zabrinjava navijače i stručni stožer.

Istovremeno, španjolski mediji ne štede “Kraljevski klub”. Marca piše kako je nakon reprezentativne pauze uslijedio potpuni raspad sustava. Momčad koja je prije toga nanizala pet pobjeda i vratila se u borbu za trofeje, sada se suočava s potpuno drugačijom stvarnošću.

Tri uzastopna neuspjeha protiv Mallorce, Bayerna i Girone ostavila su Real gotovo bez šansi u domaćem prvenstvu, dok je situacija u Ligi prvaka izuzetno teška. Nestali su ritam, sigurnost i čvrstina u igri, a momčad koja je nedavno pokazivala odlučnost sada djeluje neprepoznatljivo.

Posebno se ističe pad u napadu. U razdoblju kada je Kylian Mbappé bio izvan stroja, teret je nosio Vinicius, no sada je i u ofenzivnom dijelu vidljiv manjak ideje i konkretnih rješenja. Real je u ključnom dijelu sezone upao u ozbiljnu krizu forme, a posljedice su već vidljive, La Liga sve je dalje, dok europska avantura visi o koncu.

Sljedeći izazov dolazi vrlo brzo. U srijedu Real gostuje u Münchenu, gdje će pokušati izboriti preokret koji u ovom trenutku više djeluje kao pitanje vjere nego realnih nogometnih argumenata. Uz brojne oscilacije tijekom sezone, optimizam je sve slabiji, a 15. travnja mogao bi označiti i kraj europskih ambicija.

U takvom ozračju Arbeloa je posebno istaknuo nezadovoljstvo suđenjem. Najviše se osvrnuo na situaciju koju možete pogledati OVDJE, a za koju smatra da je trebala rezultirati kaznenim udarcem.

“Za mene je to penal i ovdje i na Mjesecu. Ne razumijem to, a ni itko drugi ne razumije. Kada VAR intervenira? Intervenira kada mu odgovara, a kada ne, onda ne intervenira”, poručio je trener Reala.

Dodao je kako se, prema njegovom mišljenju, slične situacije ponavljaju kroz cijelu sezonu te podsjetio na ranije utakmice u kojima smatra da je njegova momčad oštećena.

“Već znate moje mišljenje. Činjenice to potvrđuju. To je jasan prekršaj. Dosudili su prekršaj Kylianu koji je bio manje ozbiljan od penala. Imali smo mnogo problema sa sucima. S ovim, na Mallorci. Uvijek ista priča”, zaključio je Arbeloa. Situacija u Madridu nije bajna, mediji spominju crne scenarije, trener komentira suđenje, a utakmica sezone im je pred vratima.

