Bijesni trener Reala zbog nedosuđenog penala digao cijelu Španjolsku na noge

Real Madrid je na Santiago Bernabéuu odigrao 1-1 protiv Girone u susretu 17. kola La Lige, čime je dodatno zakomplicirao svoju situaciju u borbi za naslov prvaka. Nakon utakmice trener Álvaro Arbeloa osvrnuo se na igru svoje momčadi, ali i na sudačke odluke koje su obilježile završnicu dvoboja.

Ključni trenutak susreta dogodio se u završnici kada je Real tražio kazneni udarac nakon duela u šesnaestercu nad Kylianom Mbappéom. Situacija je izazvala reakciju trenera Reala, koji je na konferenciji za medije istaknuo nezadovoljstvo kriterijem suđenja i korištenjem VAR tehnologije.

'Za mene je to penal i ovdje i na Mjesecu. Ne razumijem to, a ni itko drugi ne razumije. Kada VAR intervenira? Intervenira kada mu odgovara, a kada ne, onda ne intervenira', rekao je Arbeloa.

Dodao je kako smatra da se slične situacije ponavljaju kroz sezonu te je naveo i prethodne utakmice u kojima je, prema njegovom mišljenju, Real bio oštećen. Situaciju pogledajte OVDJE.

'Već znate moje mišljenje. Činjenice to potvrđuju. To je jasan prekršaj. Dosudili su prekršaj Kylianu koji je bio manje ozbiljan od penala. Imali smo mnogo problema sa sucima. S ovim, na Mallorci. Uvijek ista priča', izjavio je trener Reala.

Utakmicu je sudio Javier Alberola Rojas, kojem je ovo bio 19. nastup kao glavni sudac na utakmicama Real Madrida. Prema dostupnoj statistici, Real je u tim susretima upisao 12 pobjeda, tri remija i četiri poraza, uz dosuđena dva jedanaesterca u njihovu korist.

Na terenu Real nije uspio iskoristiti nekoliko prilika u završnici susreta, pa je utakmica završila podjelom bodova. Remi dodatno otežava situaciju madridskom klubu u borbi za naslov prvaka.

U slučaju pobjede protiv Espanyola, FC Barcelona mogla bi povećati prednost na devet bodova.Sa druge strane, Real Madrid sljedeći susret igra u Ligi prvaka, gdje ga u srijedu očekuje gostovanje kod Bayerna u Münchenu.

