Bayern slavio nakon velikog preokreta, a pažnju je plijenio novi imidž legende kluba

Bayern slavio nakon velikog preokreta, a pažnju je plijenio novi imidž legende kluba
Foto: Heiko Blatterspiel/imago Sportfotodienst/profimedia

Navijače Bayerna iznenadio je Manuel Neuer koji je predstavio svoj novi imidž

23.11.2025.
15:30
Sportski.net
Heiko Blatterspiel/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Bayerna, vodeći na ljestvici Bundeslige, pobijedili su na domaćem terenu Freiburg s čak 6-2 u susretu 11. kola.

Bayern je do jubilarne desete pobjede stigao nakon što je gubio 0-2. Gostima je trebalo tek sedamnaest minuta za dva pogotka, strijelci su bili Suzuki u 12. i Manzambi u 17. minuti. Niti malo takav scenarij nije uplašio moćni Bayern koji je do odmora izjednačio na 2-2. Pogađali su Karl u 22. minuti i Olise u nadoknadi.

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr.

Potpuni preokret uslijedio je u nastavku. Prvo je Upamecano u 55. minuti bio strijelac za vodstvo 3-2, dok je Kane u 60. povećao na 4-2 i novo slavlje na tribinama Allianz Arene. Do kraja dvoboja još su zabijali Jackson i ponovno Olise za velikih 6-2 vodeće momčadi Bundeslige.

Navijače Bayerna iznenadio je Manuel Neuer koji je predstavio svoj novi imidž. Iskusni vratar kao pravi Bavarac pustio je žute brkove. Tako se priključio kampanji Movember, globalnoj inicijativi kojom muškarci tijekom studenog puštaju brkove kako bi podigli svijest o muškom zdravlju, posebno o raku prostate i mentalnom zdravlju.

Foto: Mladen Lackovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Foto: Heiko Blatterspiel/imago Sportfotodienst/profimedia

