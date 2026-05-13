PRODUŽIO /

Legenda ne posustaje: Gledati ćemo ga još najmanje godinu dana

Legenda ne posustaje: Gledati ćemo ga još najmanje godinu dana
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Prema izvješću bivši njemački reprezentativni vratar pristao je na smanjenje plaće

13.5.2026.
12:07
Hina
Kapetan njemačkog prvaka Bayerna, 40-godišnji vratar Manuel Neuer, pristao je na uvjete novog ugovora koji mu je klub ponudio, objavila je njemačka medijska kuća Sky u utorak.

U vijesti je navedeno da će proslavljeni vratar potpisati novi jednogodišnji ugovor. Aktualni ugovor koji Neuer ima s Bayernom istječe sljedeći mjesec.

Prema Skyu, službena potvrda ove vijesti bi trebala biti objavljena nakon subotnjeg dvoboja Bayerna i Koelna, kojim će biti završena sezona u Bundesligi.

U pregovorima je najviše vremena potrošeno na iznos Neuerove plaće, a prema izvješću, bivši njemački reprezentativni vratar je pristao na smanjenje iznosa u odnosu na još uvijek važeći ugovor.

Neuer u Bayern došao 2011. iz Schalke, kad je počeo njegov zvjezdani uspon. Zahvaljujući i njegovim obranama, Bayern je u posljednjih 15 godina 13 puta bio prvak Njemačke i dvaput je osvojio pobjednički trofej u Ligi prvaka te osvojio i niz drugih trofeja.

