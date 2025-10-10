Usmrtio je osobu, odslužio kaznu i sada se vraća na nogometne terene

Lucas Akins, igrač engleskog trećeligaša Mansfielda, odslužio je zatvorsku kaznu od sedam mjeseci i vratio se u ekipu Mansfielda.

Akins je u travnju ove godine osuđen na 14 mjeseci zatvora nakon što je 2022. uzrokovao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradao biciklist. Akins je odradio pola kazne i sada se vraća životu i nogometu. Mansfield ga je u rujnu registrirao za ligaške utakmice i Akins se vraća treninzima s prvom ekipom.

"U skladu s načelima rehabilitacije i reintegracije, klub smatra da bi Lucasu, nakon što je odslužio kaznu, trebalo pružiti priliku za nastavak profesionalne karijere", objavio je Mansfield.

Lucasu Akinsu je 36 godina, u trećem rangom engleskog nogometa ima preko 385 nastupa, a igra i za reprezentaciju Grenade. Pitanje je u kakvom je fizičkom stanju Akins, ali uskoro bi ga mogli vidjeti opet na terenima.

