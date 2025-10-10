Zlatan otkrio tajnu uspjeha Milana: 'Modrić je donio ono što nam je nedostajalo'

Zlatan Ibrahimović, legendarni švedski napadač koji je nedavno zaključio bogatu 25-godišnju karijeru, nakon odlaska s terena preuzeo je novu ulogu – savjetnika i predstavnika vlasnika u Milanu. Iako se činilo da će se povući iz nogometa, Zlatan priznaje da nije mogao dugo izdržati bez izazova.

'Nakon 25 godina u nogometu napokon sam imao tri mjeseca slobode – provodio sam vrijeme s djecom i, kako volim reći, ponovno sam upoznao vlastitu suprugu. Ali ubrzo me nazvao Giorgio Furlani i rekao da želi da upoznam Gerryja Cardinalea. Na početku sam odbijao, nisam želio nove obaveze. No, kada je postalo jasno da me izaziva, nisam mogao odoljeti. Postavio sam tri uvjeta: da mogu biti svoj, da projekt bude dugoročan i da sve radimo s ciljem – pobjeđivanja. To je i pristao,' otkrio je Ibrahimović za La Gazzettu dello Sport.

Iako više nije na travnjaku, Zlatan tvrdi da se njegova uloga u Milanu nije puno promijenila:

'I dalje predstavljam vlasnike, ali ne želim biti zatvoren u uredu. Krećem se među ljudima, razgovaram s onima koji donose razliku. Ako ne mogu biti svoj, onda ne mogu ni dati sve od sebe.“

Govoreći o trenutnom stanju momčadi, Ibrahimović smatra da Milan ima kvalitetu i iskustvo za velike rezultate:

'Prošla sezona bila je puna uspona i padova, ali i važnih lekcija. Klub je pametno prodao igrače koji nisu bili dio plana i doveo iskusnog trenera koji je donio stabilnost. Milan ima pobjednički DNK – i to se mora osjetiti u svakom kutku Milanella.'

Na pitanje o Luki Modriću, koji je nedavno stigao u redove Milana, Ibrahimović je povukao zanimljivu paralelu između sebe i hrvatskog kapetana:

'Modrić i ja smo potpuno različiti tipovi lidera. On ne govori puno, ali njegova prisutnost mijenja cijelu svlačionicu. Samo to što je tu daje momčadi samopouzdanje i iskustvo koje nam je nedostajalo. Na terenu mu ne treba puno reći – samo mu prepustiš loptu i znaš da će sve biti pod kontrolom.'

Dodao je i da nije iznenađen Modrićevom dugovječnošću:

'Igra na vrhunskoj razini već dvadeset godina. To ne može svatko. Mnogi zablistaju na dvije sezone pa nestanu. On je jedan od rijetkih koji su ostali na vrhu desetljećima – pravi šampion, i to bez obzira na nagrade.'

Za kraj, Zlatan je još jednom podsjetio što za njega znači Milan:

'U Milanu ne mijenjaš klub – Milan mijenja tebe. Ondje se osjeća pobjeda u zraku, od kuhara do vrtlara, svi dišu za uspjeh. To je ono što nas razlikuje od ostalih.'

