Haaland opet nemilosrdan, Guardiola diše Arsenalu za vratom

Manchester City je kao gost svladao Crystal Palace s uvjerljivih 3-0 u utakmici 16. kola engleske Premier lige i tako ostao na dva boda zaostatka za vodećim Arsenalom.

Erling Haaland je postigao dva pogotka, vodeći u 41. minuti iz igre te posljednji u 89. minuti iz kaznenog udarca. U 69. minuti u strijelce se upisao i Phil Foden.

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za pobjedničku momčad. I Arsenal i Manchester City imaju po 11 bodova, ali "Topnici" su doživjeli dva poraza manje pa imaju 36 bodova, dok ih je momčad Pepa Guardiola skupila 34.

Aston Villa je preokretom došla do pobjede na gostovanju kod West Ham Uniteda i ostala na tri boda od Arsenala. Na poluvremenu je domaćin vodio 2-1 golovima Mateusa Fernandesa (1) i Jarroda Bowena (24), a Aston Villa je do pogotka došla kad je domaći stoper Konstantinos Mavropanos u 9. minuti pogodio svoju mrežu.

U drugom dijelu pobjedu momčadi iz Birminghama donio je Morgan Rogers golovima u 50. i 79. minuti.

Nottingham Forest je pred svojim navijačima svladao Tottenham s uvjerljivih 3-0. Dvostruki strijelac je bio Callum Hudson-Odoi (28, 50), a konačnih 3-0 postavio je Ibrahim Sangare (79).

Sunderland je s minimalnih 1-0 svladao Newcastle United, iako je jedini strijelac na utakmici bio centarfor gostiju nick Woltemade. Visoki Nijemac je u prvoj minuti drugog poluvremena glavom pokušao očistiti situaciju pred svojim golom, ali je poslao loptu u mrežu. Sunderland je s 26 bodova došao na sedmu poziciju, a Newcastle je na 12. mjestu s 22 boda.

